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    Главная / Торги / Запчасти ВАЗ, ЗИЛ.

    Запчасти ВАЗ, ЗИЛ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008470Дата и время окончания срока приема заявок Продажа запчастей ВАЗ, ЗИЛХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008470

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти ВАЗ, ЗИЛ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 14:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Презентация_Ваз_Зил_0401.pdf

    ГП008470_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-44-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds.alginichev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Алгиниче Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа запчастей ВАЗ, ЗИЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2020 12:00 GMT +304.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008470Дата и время окончания срока приема заявок Продажа запчастей ВАЗ, ЗИЛХимки

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 12:0004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008470Подведение итогов не позднее Продажа запчастей ВАЗ, ЗИЛХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008470Подведение итогов не позднее Продажа запчастей ВАЗ, ЗИЛХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа запчастей ВАЗ, ЗИЛ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/726661/name/5f5203c1afb108.79015069

    04.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПОДШИПНИК 7606 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 14

    "Позиция 2"

    "ПОДШИПНИК 7608 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "ПОДШИПНИК 7609А 485506-П ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "ПОДШИПНИК 8102 (51102) 1017220"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "ПОДШИПНИК 877907 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПРАВ.ПЕРЕД.21213-6104020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "ШЛАНГ ТОРМОЗ.НИЖ.ВАЗ-2121-3506061ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "КЛАПАН БЫСТРОГО РАСТОРМАЖИВАН100-3518110"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "КЛАПАН КОНТРОЛ.ВЫВОД.100-3515310ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "КЛАПАН СЛИВА КОНДЕНСАТА 100-3513110"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА НОЖНОЙ П39А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ФИКСАТОР 01120997 82255"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "ФИКСАТОР 01120997 82255"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "ФИКСАТОР 01120997 82255"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "РЕЛЕ 24V BA7632 62140"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "ЦИЛИНДР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 100-3570210"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "ПОДШИПНИК 12309"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "ПОДШИПНИК 7608А 485427-П ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "ПОДШИПНИК 7608А 485427-П ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 7

    "Позиция 20"

    "БОЛТ М10х1,25х23,5 МАХОВИКА 2101-1005127"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "ПОДШИПНИК 6-310 (6310) 864716 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "САЛЬНИК28х42х7КОЛ.ВАЛ2108-1005034ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 9

    "Позиция 23"

    "САЛЬНИК28х42х7КОЛ.ВАЛ2108-1005034ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "САЛЬНИК28х42х7КОЛ.ВАЛ2108-1005034ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДРУЛЕВОЙ 81.255096015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "МАНОМЕТР МТ-1-250/150 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "ПОДШИПНИК 8113 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 9

    "Позиция 28"

    "ПОДШИПНИК 8124 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "ПОДШИПНИК 8202 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 39

    "Позиция 30"

    "ПОДШИПНИК 904712 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 16

    "Позиция 31"

    "ПОДШИПНИК КПП 150212 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ 7611 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "ПРОКЛАДКА ГБЦ ВАЗ-21213-1003020"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "ПРОКЛАДКА ГБЦ ВАЗ-21213-1003020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР 14V 7931.3702 ВАЗ-2123"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВ2112-1160010-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "ПНЕВМОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ ПГУ 5320-1609510"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "БОЛТ М12х1,25х160ВАЗ-210115542221ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "НАКОНЕЧНИК ТЯГИ ЗАМКА ВАЗ-2101-6105148"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "НАКОНЕЧНИК ТЯГИ ЗАМКА ВАЗ-2101-6105148"

    Кол-во: 60

    "Позиция 41"

    "ПРОКЛАДКА НАТЯЖИТ.ЦЕПИ 2123-1006082"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "ПИСТОН ПОРОГА ДВЕРИ ВАЗ-2123-6107066"

    Кол-во: 14

    "Позиция 43"

    "ПИСТОН ПОРОГА ДВЕРИ ВАЗ-2123-6107066"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 775-4543"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "БЛОК ЦИЛИНДР ПРАВЫЙ 2123-3501180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "ТРОС ПЕРЕДНИЙ В СБОРЕ 2123-3508180"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "ТРОС ПЕРЕДНИЙ В СБОРЕ 2123-3508180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "ТРОС ПЕРЕДНИЙ В СБОРЕ 2123-3508180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "РАМПА ПОДВОДА МАСЛА 21214-1007180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "САЛЬНИК 2108-2301035"

    Кол-во: 12

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