аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Пичаево, ул. Трудовая, д. 9

Предмет договора

Здание спортивно-технического клуба, назначение: нежилое, общей площадью 154,6 кв.м, кадастровый номер: 68:14:1001068:32, принадлежит ДОСААФ России на праве собственности, о чем в ЕГРН 23.06.2011 сделана запись регистрации № 68-68-16/002/2011-908 (далее – Здание). Здание расположено на земельном участке общей площадью 678 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административное здание спортивно-технического клуба, кадастровый номер: 68:14:1001048:9 (далее – Земельный участок). Договор аренды на Земельный участок не заключен.