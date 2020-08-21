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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «ММЗ»

    Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «ММЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380879Дата и время окончания срока приема заявок ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009380879

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «ММЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    05.08.2020 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Приложения_к_ТЗ.xlsx

    Извещение.pdf

    Документация.doc

    Техническое_задание.docx

    Протокол_32009380879_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО
    Все закупки и тендеры СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО

    Юридический адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Контактный телефон

    +7 495 230-05-50

    Факс

    +7 495 230-05-50

    Адрес электронной почты

    zakupki@ib-ps.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Репкин Денис Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ДМС работников АО "ММЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 10:00 GMT +321.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380879Дата и время окончания срока приема заявок ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    21.08.2020 10:00GMT +321.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009380879Дата и время вскрытия заявок ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.08.202025.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009380879Дата окончания срока рассмотрения заявок ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2020 17:0025.08.2020 17:0025.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380879Подведение итогов не позднее ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.202025.08.2020 17:0025.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380879Подведение итогов не позднее ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДМС работников АО "ММЗ"

    Начальная цена

    4 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718462/name/5f3fc5091662c2.02799790

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование медицинское"

    Кол-во: 1.00000

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