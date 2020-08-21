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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009380879
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «ММЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
05.08.2020 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Контактный телефон
+7 495 230-05-50
Факс
+7 495 230-05-50
Адрес электронной почты
zakupki@ib-ps.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репкин Денис Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ДМС работников АО "ММЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 10:00 GMT +321.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380879Дата и время окончания срока приема заявок ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 10:00GMT +321.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009380879Дата и время вскрытия заявок ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.08.202025.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009380879Дата окончания срока рассмотрения заявок ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Подведение итогов не позднее
25.08.2020 17:0025.08.2020 17:0025.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380879Подведение итогов не позднее ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДМС работников АО "ММЗ"
Начальная цена
4 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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