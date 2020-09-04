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Номер извещения
32009381369
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту гидравлического распределителя, с поставкой сменно-запасных частей для перегрузочной машины Mantsinen 100S Portal
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 918 634-77-17
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
LoskutovaYD@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лоскутова Яна Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по ремонту распределителя, замена РВД на п/м Мантсинен 100S
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2020 13:00 GMT +304.09.2020 13:0004.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009381369Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по ремонту распределителя, замена РВД на п/м Мантсинен 100SТемрюк
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2020 13:0004.09.2020 13:0004.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009381369Дата и время вскрытия заявок Услуги по ремонту распределителя, замена РВД на п/м Мантсинен 100SТемрюк
Подведение итогов не позднее
16.11.2020 16:0016.11.2020 16:0016.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381369Подведение итогов не позднее Услуги по ремонту распределителя, замена РВД на п/м Мантсинен 100SТемрюк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по ремонту распределителя, замена РВД на п/м Мантсинен 100S
Начальная цена
360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Отсутствуют
Документация лота
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