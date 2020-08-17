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Номер извещения
32009380858
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Автомобиль аварийной газовой службы ГАЗ 27057 "Газель"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,
Почтовый адрес
150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20
Контактный телефон
+7 4852 40-25-19
Факс
--
Адрес электронной почты
klevakin@yaroblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клевакин Борис Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ярославль
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Автомашина для аварийно-диспетчерской службы на базе ГАЗ 27057 с ГБО (метан)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 11:59 GMT +317.08.2020 11:5917.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380858Дата и время окончания срока приема заявок Автомашина для аварийно-диспетчерской службы на базе ГАЗ 27057 с ГБО (метан)Ярославль
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 12:0017.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009380858Дата и время вскрытия заявок Автомашина для аварийно-диспетчерской службы на базе ГАЗ 27057 с ГБО (метан)Ярославль
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 12:0020.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380858Подведение итогов не позднее Автомашина для аварийно-диспетчерской службы на базе ГАЗ 27057 с ГБО (метан)Ярославль
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомашина для аварийно-диспетчерской службы на базе ГАЗ 27057 с ГБО (метан)
Начальная цена
1 593 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
Адрес местонахождения
150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,
150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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