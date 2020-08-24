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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Железнодорожная,35

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Железнодорожная,35

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 18:0024.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008464Дата и время окончания срока приема заявок Объект незавершенного строительства, назначение: нежилое, инв.№3480/7 лит. Г, площадь застройки 268,2 кв. м., кадастровый номер 56:42:0227005:121 (далее – Объект). Часть земельного участка, необходимого для эксплуатации объекта (пятно застройки) площадью 268,2 кв. м., входящего в состав земельного участка, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: эксплуатация административного здания, общей площадью 2576 кв. м, кадастровый номер: 56:42:0227005:2, предоставлена на праве владения и пользования (аренда) с 06.03.2019 на 3 (три) года.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Железнодорожная,35

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Железнодорожная,35

    Номер извещения

    ГП008464

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Объект незавершенного строительства, назначение: нежилое, инв.№3480/7 лит. Г, площадь застройки 268,2 кв. м., кадастровый номер 56:42:0227005:121 (далее – Объект). Часть земельного участка, необходимого для эксплуатации объекта (пятно застройки) площадью 268,2 кв. м., входящего в состав земельного участка, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: эксплуатация административного здания, общей площадью 2576 кв. м, кадастровый номер: 56:42:0227005:2, предоставлена на праве владения и пользования (аренда) с 06.03.2019 на 3 (три) года.

    Начальная цена

    382260.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-08-2020 14:15 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.08.2020 18:00

    Дата и время проведения

    26.08.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    согласие на обработку ПД

    образец ДКП

    заявка на участие

    сведения об участнике

    извещение_повышение_понижение_новотроицк_(1)_(2)_(1).docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 3569153851677

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 356

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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