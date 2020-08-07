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    Главная / Торги / ТЗ №5 Поставка оборудования, ЗИП, инструментов и инвентаря для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    ТЗ №5 Поставка оборудования, ЗИП, инструментов и инвентаря для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 15:0007.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008465Дата и время окончания срока приема заявок ТЗ №5 Поставка оборудования, ЗИП, инструментов и инвентаря для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008465

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ТЗ №5 Поставка оборудования, ЗИП, инструментов и инвентаря для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_(МРТС_покупатель_с_усилением_ответственности).doc

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    ТЗ_№5_на_закупку_Оборудования_+_ЗИП_Дженерал.docx

    Форма_2_Ком_и_тех_предложение.xlsx

    Договор_поставки_(МРТС_покупатель_с_усилением_ответственности).doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 132

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Smotritskii_P@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смотрицкий Павел Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТЗ №5 Поставка оборудования, ЗИП, инструментов и инвентаря для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.08.2020 15:00 GMT +307.08.2020 15:0007.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008465Дата и время окончания срока приема заявок ТЗ №5 Поставка оборудования, ЗИП, инструментов и инвентаря для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 16:0031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008465Подведение итогов не позднее ТЗ №5 Поставка оборудования, ЗИП, инструментов и инвентаря для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008465Подведение итогов не позднее ТЗ №5 Поставка оборудования, ЗИП, инструментов и инвентаря для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТЗ №5 Поставка оборудования, ЗИП, инструментов и инвентаря для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пушка электрическая"

    Кол-во: 21

    "Позиция 2"

    "Пневматический упаковочный инструмент для стальной ленты шириной 32 мм со скобой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Кран ЗУБР шаровой 3/4" полнопроходной "мама-папа", бабочка, никелированная латунь"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Кран ЗУБР шаровой 1/2" полнопроходной "мама-мама", бабочка, никелированная латунь"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Кран ЗУБР шаровой 2" полнопроходной "мама-мама", бабочка, никелированная латунь"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Ведро"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Пленка Полиэтилен армированная"

    Кол-во: 24000

    "Позиция 8"

    "Диск сменный к пиле циркулярной MAKITA 5903R (по дереву с гвоздями)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Ветошь"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Фум лента"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Удлинитель силовой 4 розетки"

    Кол-во: 14

    "Позиция 12"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Емкость для смешивания краски без крышки пластик, CarFit 0,385"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "Емкость для смешивания краски без крышки пластик, CarFit 0,75"

    Кол-во: 300

    "Позиция 15"

    "Шлифкруг"

    Кол-во: 400

    "Позиция 16"

    "Краскораспылитель"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Пистолет распылитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Ремкомплект для краскораспылителя Walcom"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Комплект сопел 2,5мм Walcom"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Комплект сопел 2,2мм Walcom"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Комплект сопел 1,7мм Walcom"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Пила циркулярная MAKITA 5903R"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "УШМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Шуруповерт аккумуляторный BOSH 18 А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Станок для заточки цепей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Лобзик"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Дрель-миксер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Дрель ударная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Шлифовальный станок ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Орбитальная (эксцентриковая) шлифмашина ""

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Круг шлифовальный для Орбитальная (эксцентриковая) шлифмашина"

    Кол-во: 200

    "Позиция 32"

    "Бензопила Stihl MS 250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Бензопила Stihl MS 361"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Электропила Stihl MSE 190 C-BQ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Цепь для бензопилы Stihl MS 250"

    Кол-во: 40

    "Позиция 36"

    "Цепь для бензопилы Stihl MS 361"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Цепь для электропилы Stihl MSE 190 C-BQ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Масло для бензопилы Stihl"

    Кол-во: 200

    "Позиция 39"

    "Шина для бензопилы Stihl MS 250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Шина для бензопилы Stihl MS 361"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Тепловентилятор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Компрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Набор свёрл по металлу HITACHI отØ1мм до Ø13мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Кисточки малярные флейцевая "СТАНДАРТ""

    Кол-во: 1000

    "Позиция 45"

    "Рулетка (металлическая)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Набор ключей шестигранных (метрические)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Набор ключей шестигранных (дюймовые)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Набор ключей комбинированных Jonnesway 10-32mm 14 предметов код товара:47402, артикул: W26114S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Набор торцовых головок Jonnesway 1/2"DR,8-34мм 24 предмета"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Трубный ключ "СТИЛСОН" Rothenberger ø3/4" L-8""

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Трубный ключ "СТИЛСОН" Rothenberger ø1" L-14""

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Трубный ключ "СТИЛСОН" Rothenberger ø 2 1/2" L-24""

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Ключ гаечный разводной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Ключ гаечный разводной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Ключ гаечный разводной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Гвозди"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Гвозди"

    Кол-во: 60

    "Позиция 58"

    "Гвозди"

    Кол-во: 200

    "Позиция 59"

    "Гвозди"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Скоч малярный 50мм-25м (бумажный)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 61"

    "Скоч армированный 50мм-50м"

    Кол-во: 200

    "Позиция 62"

    "Бита крестовая (фигурная) - удлиненная (60мм) двухсторонняя"

    Кол-во: 50

    "Позиция 63"

    "Ножовка по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Полотно"

    Кол-во: 30

    "Позиция 65"

    "Ножовка по дереву"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Кувалда"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Кувалда"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Молоток"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Молоток"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Нож строительный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Ножницы по металлу KRAFTOOL"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Плоскогубцы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Щетка для пола техническая SVIP"

    Кол-во: 50

    "Позиция 74"

    "Лопата"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "Лопата"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Ручка для валика BIBER"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "BIBER Мини валик велюр 100мм (набор 2 шт)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 78"

    "Горелка пропановая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Набор напильников"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Лестница"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Замок навесной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Топор плотницкий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Набор отверток HITACHI HTC 774007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Прожектор IEK CДО 150 Вт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 85"

    "Стяжки пластиковая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Герметик"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Сверло по металлу 3,8мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 88"

    "Тены электрические к пушкам (Запасные к закупочным пушкам электрическим)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Бур SDS MAX BOSCH 28х320мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 90"

    "Перфоратор сетевой BOSCH GBH-5-40 DCE"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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