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    Главная / Торги / Закупка прокладок для завода СПГ

    Закупка прокладок для завода СПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 14:0004.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008461Дата и время окончания срока приема заявок Закупка прокладок для Завода СПГМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008461

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка прокладок для завода СПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.08.2020 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    __Договор_2019.rar

    Формат_ТКП_свод_прокладки_14454__15119.xlsx

    Требования_к_поставке.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлюк Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка прокладок для Завода СПГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2020 14:00 GMT +304.09.2020 14:0004.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008461Дата и время окончания срока приема заявок Закупка прокладок для Завода СПГМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    04.09.2020 14:0004.09.2020 14:0004.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008461Дата и время вскрытия заявок Закупка прокладок для Завода СПГМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.11.2020 18:0010.11.2020 18:0010.11.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008461Подведение итогов не позднее Закупка прокладок для Завода СПГМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    10.11.202010.11.2020 18:0010.11.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008461Подведение итогов не позднее Закупка прокладок для Завода СПГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка прокладок для Завода СПГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка СНП Д 18-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Прокладка СНП-Д-1/2"-150#-316-FG-316"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Прокладка Gasket SWG 42-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. RF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Прокладка СНП Д Dn 900 Cl 600 ASME B16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer AISI"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Прокладка СНП В-3-36-4,0-3,2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Прокладка СНП Д Dn 20 (Cl 150) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Прокладка SWG 2-150 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R."

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Прокладка СНП Д SWG 46-600-AISI304 O.R.-F.G.-AISI304 I.R. ASME B16.47"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Прокладка СНП Д Dn 80 (Cl 600) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Прокладка СНП-Д-3"-150#-316-FG-316"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Прокладка СНП Д 6"-150# SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Прокладка SWG 28-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.47"

    Кол-во: 36

    "Позиция 13"

    "Прокладка СНП-Д-3"-300#-304-FG-304"

    Кол-во: 14

    "Позиция 14"

    "Прокладка СНП Д 1 1/2" 300# ,Inner AISI 304 / Outer AISI 304"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Прокладка восьмиугольного сечения t Dn 25 (Cl 1500), S.S. 304"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Прокладка СНП Д 20-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Прокладка СНП-B-3-549-1,6-3,2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Прокладка восьмиугольного сечения ПГП 2900 RTJ Octagonal /ANSI B16.5 R57 S.S. 304"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Прокладка СНП Д 2"-150 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Прокладка СНП-Д-6"-150#-304-FG-304"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Прокладка СНП Д 3/4" 300# ,Inner AISI 316 / Outer AISI 316"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Прокладка СНП Д -3- ANSI/-24"-300-RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Прокладка СНП Д 10-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Прокладка СНП Д 4-300 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Прокладка СНП Д 16-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Прокладка СНП Д 24" 150# , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Прокладка СНП Д 56" 150# , ASME B16.47 Series A, Inner AISI 304 / Outer AISI 304"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Прокладка SWG 6-150 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R."

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Прокладка СНП Д Dn 25 (Cl 150) Inner AISI 304 / Outer AISI 304"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Прокладка СНП Д Dn 50 (Cl 300) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 120

    "Позиция 31"

    "Прокладка СНП Д 20-300 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF."

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Прокладка СНП Д 6" 150#, Inner AISI 316 / Outer AISI 316"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Прокладка СНП Dn 250 (Cl 600) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 24

    "Позиция 34"

    "Прокладка СНП-Д-1/2"-600#-304-FG-304"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Прокладка СНП-В-4-479-2,5-3,2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Прокладка СНП Д Dn 900 Cl 600 ASME B 16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Прокладка СНП-Д-42"-300#-304-FG-CS (1165,4х1120,9х1073,2х1054,1-4,5)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Прокладка Gasket SWG 6-150 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. RF"

    Кол-во: 28

    "Позиция 39"

    "Прокладка СНП-Д-10"-600#-304-FG-304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Прокладка СНП Д 20-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Прокладка СНП-Д-10"-300#-304-FG-CS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Прокладка СНП А-3-43-4,0-3,2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Прокладка СНП-Д-16"-600#-304-FG-304"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Прокладка СНП Д 12-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 60

    "Позиция 45"

    "Прокладка СНП Д Dn 1150 Cl 600 ASME B 16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Прокладка SWG 36-150 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.47 A ASME B16.20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Прокладка СНП Д SWG 42-300-AISI304 O.R.-F.G.-AISI304 I.R. ASME B16.47 A"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Прокладка SWG 10-600-AISI304 O.R.-F.G.-AISI304 I.R."

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Прокладка СНП Д 14-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Прокладка СНП-Д-2"-150#-304-FG-304"

    Кол-во: 84

    "Позиция 51"

    "Прокладка СНП Д 3"-150 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 88

    "Позиция 52"

    "Прокладка СНП Д 8-150 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Прокладка СНП Д Dn 15 (Cl 150) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Прокладка СНП-В-3-751-1,6-4,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Прокладка SWG 30-600 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.47 B"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Прокладка СНП-Д-4"-150#-304-FG-304"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Прокладка СНП Д 18-150 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Прокладка СНП-Д-3/4"-300#-304-FG-304"

    Кол-во: 60

    "Позиция 59"

    "Прокладка СНП-B-3-129-2,5-3,2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Прокладка СНП Д 12-150 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Прокладка СНП Д 6" 300#, Inner AISI 304 / Outer AISI 304"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Прокладка СНП Д 12-300 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R.RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Прокладка СНП Д 20-150 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Прокладка СНП-Д-10"-150#-304-FG-CS"

    Кол-во: 30

    "Позиция 65"

    "Прокладка СНП Д Dn 25 (Cl 150) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 60

    "Позиция 66"

    "Прокладка СНП-В-3-129-2,5-3,2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Прокладка СНП Д Dn 1000 Cl 600 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer AIS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Прокладка СНП-Д-4"-150#-304-FG-CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Прокладка СНП Д Dn 15 (Cl 300) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 60

    "Позиция 70"

    "Прокладка СНП Д 30-300 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Прокладка СНП Д Dn 1100 Cl 600 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Прокладка СНП Д 1 1/2-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R."

    Кол-во: 32

    "Позиция 73"

    "Прокладка восьмиугольного сечения ПГП 2900 RTJ Octagonal ANSI B16.5 R24 Soft Iron"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Прокладка восьмиугольного сечения ПГП 2900 RTJ Octagonal ANSI B16.5 R20 S.S. 304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Прокладка СНП Д 3-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Прокладка СНП Д 10-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Прокладка СНП Д 6" 150# , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 78"

    "Прокладка СНП Д 4-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Прокладка СНП Д Dn 25 (Cl 600) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Прокладка СНП-Д-8"-300#-304-FG-CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "Прокладка SWG 24-600 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R."

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Прокладка СНП Д 8-300 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R.RF"

    Кол-во: 60

    "Позиция 83"

    "Прокладка СНП Д 1 1/2-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 60

    "Позиция 84"

    "Прокладка СНП Д Dn 15 (Cl 600) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 30

    "Позиция 85"

    "Прокладка СНП Д 10-300 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 30

    "Позиция 86"

    "Прокладка СНП-В-3-43-2,5-3,2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Прокладка Gasket SWG 10-600 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R.RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Прокладка СНП Д 3-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Прокладка СНП с вн. и нар. кол., граф. упл., Ду 36" Кл. давл. -600, Inner AISI 304 / Outer AISI 304"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Прокладка СНП Д 28-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Прокладка СНП Д 24" 600#, Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Прокладка SWG 30-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.47 B"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Прокладка СНП-В-3-106-1,6-3,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Прокладка СНП Д 24-150 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Прокладка SWG 4-150 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R."

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "Прокладка СНП Д Dn 1050 Cl 600 ASME B16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer AIS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Прокладка СНП Д 6-300 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Прокладка СНП Д 14-150 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Прокладка СНП Д 8" 150#, Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Прокладка СНП Д 14-150 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Прокладка СНП с вн. и нар. кол., граф. упл., Ду 16" Кл. давл. -300, Inner AISI 304 / Outer AISI 304"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Прокладка СНП с вн. и нар. кол., граф. упл., Ду 24" Кл. давл. -600, Inner AISI 304 / Outer AISI 304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Прокладка SWG 10-600 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R."

    Кол-во: 20

    "Позиция 104"

    "Прокладка СНП-В-3- 74- 1,6-3,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Прокладка SWG 24-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R."

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Прокладка СНП Д 18-300 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Прокладка SWG 34-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.47 A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Прокладка SWG 3-150 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R."

    Кол-во: 20

    "Позиция 109"

    "Прокладка СНП Д 24-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Прокладка SWG 26-600 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.47 B"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Прокладка СНП-В-3-292-2,5-3,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Прокладка СНП Д 30-150 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R."

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Прокладка СНП Д 16-150 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Прокладка СНП-В-3-539-2,5-4,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Прокладка СНП Д 32-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Прокладка СНП Д 56" 150# ASME B16.20, ASME B16.47 Series A, Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Прокладка кольцо овального сечения R14 DN 20 mm (3/4") #900 lbs, RTJ по ASME 16.5 материал AISI S.S. 316"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Прокладка СНП-Д-3/4"-600#-304-FG-304"

    Кол-во: 30

    "Позиция 119"

    "Прокладка СНП Д 8-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Прокладка СНП Д 2-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 60

    "Позиция 121"

    "Прокладка Gasket SWG 6-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Прокладка СНП Д 26-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "Прокладка СНП Д 16-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Прокладка спирально-навитая термостойкая СНП-А-2-3- 25- 25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Прокладка СНП Д 12-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 60

    "Позиция 126"

    "Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-6"-300-3,2-440. 316L/ТРГ 150 мм/300 lbs"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Прокладка СНП-Д-4"-300#-304-FG-CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 128"

    "Прокладка СНП Д 30-300 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Прокладка СНП Д 8-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 30

    "Позиция 130"

    "Прокладка СНП Д 10" 600#, Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "Прокладка SWG 24-600-AISI304 O.R.-F.G.-AISI304 I.R."

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Прокладка SWG 34-300-AISI304 O.R.-F.G.-AISI304 I.R. ASME B16.47 A"

    Кол-во: 8

    "Позиция 133"

    "Прокладка СНП-Д-12"-150#-304-FG-304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Прокладка СНП Д 1 1/2-300 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 135"

    "Прокладка СНП Д 2-300 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R.RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 136"

    "Прокладка СНП Д SWG 42-150-AISI316 O.R.-F.G.-AISI316 I.R. ASME B16.47"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Прокладка СНП-В-3-129-1,6-3,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "Прокладка СНП-Д-3-ANSI-RF-4"- 300-4,5-551"

    Кол-во: 8

    "Позиция 139"

    "Прокладка СНП Д 1-300 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 30

    "Позиция 140"

    "Прокладка овального сечения 1-50-10.0-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Прокладка SWG 34-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.47"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Прокладка СНП Д Dn 20 (Cl 600) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 30

    "Позиция 143"

    "Прокладка СНП В-3-106-1,6-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Прокладка СНП Д 30-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. ASME B16.20 RF Series A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 145"

    "Прокладка восьмиугольного сечения ПГП 2900 RTJ Octagonal /ANSI B16.5 R24 S.S. 304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Прокладка СНП-Д-8"-600#-304-FG-304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "Прокладка СНП-Д-1"-600#-304-FG-304"

    Кол-во: 38

    "Позиция 148"

    "Прокладка СНП Д 3-300 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 40

    "Позиция 149"

    "Прокладка восьмиугольного сечения t Dn 15 (Cl 1500), S.S. 304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 150"

    "Прокладка СНП Д 1-150 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R.RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 151"

    "Прокладка СНП-В-3-433-2,5-4,5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 152"

    "Прокладка СНП Д 8" 150# , Inner AISI 304 / Outer AISI 304"

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "Прокладка СНП-Д-1"-150#-316-FG-316"

    Кол-во: 24

    "Позиция 154"

    "Прокладка СНП Д 32-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Прокладка восьмиугольного сечения t Dn 20 (Cl 1500), S.S. 304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Прокладка СНП-Д-1/2"-300#-304-FG-304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Прокладка СНП-Д-2"-600#-304-FG-304"

    Кол-во: 20

    "Позиция 158"

    "Прокладка SWG 28-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.47"

    Кол-во: 4

    "Позиция 159"

    "Прокладка СНП-Д-16"-150#-304-FG-304"

    Кол-во: 8

    "Позиция 160"

    "Прокладка СНП В-3-106-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 6

    "Позиция 161"

    "Прокладка СНП-Д-2"-300#-304-FG-304"

    Кол-во: 20

    "Позиция 162"

    "Прокладка СНП-Д-36"-150#-304-FG-CS ASME B 16.47А (1047,8х968,502х927,1х908,1-4,5)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 163"

    "Прокладка СНП-Д-26"-600#-304-FG-304 ASME B 16.47А (866,9х736,6х685,8х647,7-4,5)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 164"

    "Прокладка СНП Д 2-300 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 30

    "Позиция 165"

    "Прокладка СНП Д 24" 150#, Inner AISI 304 / Outer AISI 304"

    Кол-во: 4

    "Позиция 166"

    "Прокладка СНП Д 6-300 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 167"

    "Прокладка восьмиугольного сечения t Dn 100 (Cl 900), S.S. 304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Прокладка SWG 28-300-AISI304 O.R.-F.G.-AISI304 I.R. ASME B16.47"

    Кол-во: 4

    "Позиция 169"

    "Прокладка восьмиугольного сечения t Dn 50 (Cl 1500), S.S. 304"

    Кол-во: 8

    "Позиция 170"

    "Прокладка СНП-Д-3-ANSI-RF-4"-150-4,5-444. 316L/ТРГ 100/150 lbs"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Прокладка СНП-Д-6"-600#-304-FG-304"

    Кол-во: 20

    "Позиция 172"

    "Прокладка СНП Д Dn 1600 (Cl 150), Inner AISI 304 / Outer AISI 304"

    Кол-во: 8

    "Позиция 173"

    "Прокладка восьмиугольного сечения ПГП 2900 RTJ Octagonal / ANSI B16.5 R45 S.S. 304"

    Кол-во: 4

    "Позиция 174"

    "Прокладка СНП Д 8-300 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Прокладка СНП Д 16-150 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 176"

    "Прокладка СНП-Д-8"-150#-304-FG-CS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 177"

    "Прокладка Gasket SWG 6-600 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 178"

    "Прокладка СНП Д 3-300 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R.RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 179"

    "Прокладка СНП-Д-4"-600#-304-FG-304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Прокладка СНП с вн. и нар. кол., граф. упл., Ду 30" Кл. давл. -600, Inner AISI 304 / Outer AISI 304"

    Кол-во: 8

    "Позиция 181"

    "Прокладка СНП-Д-1"-300#-304-FG-304 ASME B 16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 182"

    "Прокладка ПГВ-Г-4,1-Н-4,0-03-395х373х2,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 183"

    "Прокладка восьмиугольного сечения ПГП 2900 RTJ Octagonal /ANSI B16.5 R20 Soft Iron"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Прокладка СНП Д 4" 600#, Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 185"

    "Прокладка овального сечения R 53 S304"

    Кол-во: 8

    "Позиция 186"

    "Прокладка СНП Д 10-150 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel AO.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Прокладка СНП Д Dn 1800 Cl 150 ASME B16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer AIS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "Прокладка СНП Д Dn 900 Cl 150 ASME B 16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Прокладка СНП Д 24-300 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 8

    "Позиция 190"

    "Прокладка СНП Д 20" 600# , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 191"

    "Прокладка СНП-В-3-549-4,0-3,2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 192"

    "Прокладка СНП-Д-3-ANSI-RF-4"- 150-4,5-551"

    Кол-во: 4

    "Позиция 193"

    "Прокладка СНП Д Dn 1000 Cl 600 ASME B 16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 194"

    "Прокладка восьмиугольного сечения ПГП 2900 RTJ Octagonal/ANSI B16.5 R46 S.S. 304"

    Кол-во: 8

    "Позиция 195"

    "Прокладка СНП-Д-6"-300#-304-FG-CS"

    Кол-во: 36

    "Позиция 196"

    "Прокладка СНП Д 14-300 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 197"

    "Прокладка СНП Д Dn 950 Cl 600 ASME B 16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 198"

    "Прокладка СНП-Д-24"-600#-304-FG-304"

    Кол-во: 4

    "Позиция 199"

    "Прокладка СНП-Д-28"-300#-304-FG-CS ASME B 16.47А (898,7х787,4х736,6х704,9-4,5)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 200"

    "Прокладка СНП-Д-3-ANSI-RF-6"-300-4,5-444. 316L/ТРГ 150 mm/300 lbs"

    Кол-во: 10

    "Позиция 201"

    "Прокладка СНП-В-3-43-1,6-3,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 202"

    "Прокладка СНП-В-3-549-1,6-3,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 203"

    "Прокладка СНП Д 18-150 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 8

    "Позиция 204"

    "Прокладка СНП Д SWG 44-300-AISI316 O.R.-F.G.-AISI316 I.R. ASME B16.47"

    Кол-во: 4

    "Позиция 205"

    "Прокладка Gasket SWG 8-150 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R.RF"

    Кол-во: 12

    "Позиция 206"

    "Прокладка СНП Д Dn 20 (Cl 150) Inner AISI 304 / Outer AISI 304"

    Кол-во: 20

    "Позиция 207"

    "Прокладка СНП Д Dn 50 (Cl 150) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 40

    "Позиция 208"

    "Прокладка СНП Д Dn 20 (Cl 300) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 209"

    "Прокладка SWG 1 1/2-150 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R."

    Кол-во: 20

    "Позиция 210"

    "Прокладка СНП Д Dn 100 (Cl 600) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 211"

    "Прокладка СНП Д Dn 80 (Cl 300) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 212"

    "Прокладка кольцо восьмиугольного сечения R73 DN 500 mm (20") #300 lbs, RTJ по ASME 16.5 материал AISI S.S. 316"

    Кол-во: 4

    "Позиция 213"

    "Прокладка SWG 36-600-AISI304 O.R.-F.G.-AISI304 I.R. ASME B16.47"

    Кол-во: 4

    "Позиция 214"

    "Прокладка СНП Д Dn 1050 Cl 150 ASME B 16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 215"

    "Прокладка СНП-Д-12"-150#-304-FG-CS ASME B 16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 216"

    "Прокладка СНП Д 10- 300 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. ASME B16.20 RF"

    Кол-во: 60

    "Позиция 217"

    "Прокладка восьмиугольного сечения t, Dn 100 (Cl 900) ASME B16.20 Soft Iron"

    Кол-во: 10

    "Позиция 218"

    "Прокладка СНП Д 2-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. ASME B16.20 RF."

    Кол-во: 40

    "Позиция 219"

    "Прокладка SWG 26-600-AISI304 O.R.-F.G.-AISI304 I.R. ASME B16.47"

    Кол-во: 4

    "Позиция 220"

    "Прокладка СНП Д 1 1/2-150 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 221"

    "Прокладка СНП Д 16-300 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "Прокладка СНП-Д-42"-150#-304-FG-CS ASME B 16.47А (1219,2х1124х1079,5х1060,5-4,5)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 223"

    "Прокладка восьмиугольного сечения ПГП 2900 RTJ Octagonal ASME B16.20/ANSI B16.5 R37 S.S. 304"

    Кол-во: 8

    "Позиция 224"

    "Прокладка СНП Д 6-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Прокладка СНП Д Dn 1100 Cl 300 ASME B 16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 226"

    "Прокладка СНП Д 12-150 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. ASME B16.20 RF"

    Кол-во: 14

    "Позиция 227"

    "Прокладка СНП-Д-8"-300#-304-FG-304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 228"

    "Прокладка СНП Д 6-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 229"

    "Прокладка СНП-Д-36"-600#-304-FG-304 ASME B 16.47А (1130,3х1006,6х955,8х917,7-4,5)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 230"

    "Прокладка СНП Д 30-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF Series A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 231"

    "Прокладка СНП Д 6" 300#, Inner AISI 316 / Outer AISI 316"

    Кол-во: 8

    "Позиция 232"

    "Прокладка СНП Д 14-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 233"

    "Прокладка СНП-Д-18"-600#-304-FG-CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 234"

    "Прокладка СНП В-3-129-4,0-3,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 235"

    "Прокладка СНП Д 1-150 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF."

    Кол-во: 20

    "Позиция 236"

    "Прокладка СНП Д Dn 900 Cl 150 ASME B16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer AISI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 237"

    "Прокладка SWG 16-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R."

    Кол-во: 10

    "Позиция 238"

    "Прокладка СНП-В-3-183-1,6-3,2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 239"

    "Прокладка СНП-В-3-36-1,6-3,2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 240"

    "Прокладка СНП Д 14-300 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R.RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 241"

    "Прокладка СНП-Д-3"-600#-304-FG-304"

    Кол-во: 20

    "Позиция 242"

    "Прокладка СНП Д Dn 1050 Cl 300 ASME B 16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 243"

    "Прокладка СНП-Д-1/2"-150#-304-FG-304"

    Кол-во: 40

    "Позиция 244"

    "Прокладка СНП-Д-30"-150#-304-FG-CS ASME B 16.47А (882,7х806,5х774,7х755,7-4,5)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 245"

    "Прокладка СНП Dn 20 (Cl 150) AISI 304"

    Кол-во: 20

    "Позиция 246"

    "Прокладка СНП Д SWG 3-900-AISI304 O.R.-F.G.-AISI304 I.R."

    Кол-во: 8

    "Позиция 247"

    "Прокладка СНП-Д-30"-300#-304-FG-CS ASME B 16.47А (952,5х844,6х793,8х755,7-4,5)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 248"

    "Прокладка СНП Д 8" 300#, Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 249"

    "Прокладка СНП-В-3-43-4,0-3,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 250"

    "Прокладка СНП-B-3-539-2,5-3,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 251"

    "Прокладка СНП Д Dn 1600 Cl 150 ASME B16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer AIS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 252"

    "Прокладка SWG 26-600 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.47"

    Кол-во: 4

    "Позиция 253"

    "Прокладка СНП Д 2-150 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 254"

    "Прокладка СНП Д Dn 50 (Cl 600) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 40

    "Позиция 255"

    "Прокладка СНП Д 3-150 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 40

    "Позиция 256"

    "Прокладка восьмиугольного сечения 450-10,0-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 257"

    "Прокладка СНП-Д-3"-150#-304-FG-304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 258"

    "Прокладка СНП-В-3-549-1,6-4,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 259"

    "Прокладка СНП-Д-44"-300#-304-FG-CS ASME B 16.47А (1219,2х1181,1х1130,3х1104,9-4,5)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 260"

    "Прокладка СНП Д 20-300 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 261"

    "Прокладка SWG 36-600 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.47"

    Кол-во: 4

    "Позиция 262"

    "Прокладка СНП Д 6" 300# , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 263"

    "Прокладка SWG 2-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R."

    Кол-во: 40

    "Позиция 264"

    "Прокладка СНП Д Dn 1200 Cl 150 ASME B 16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 265"

    "Прокладка СНП-Д-6"-150#-304-FG-CS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 266"

    "Прокладка СНП Д 1 1/2-150 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 267"

    "Прокладка восьмиугольного сечения ПГП 2900 RTJ Octagonal ASME B16.20/ANSI B16.5 R53 S.S. 304"

    Кол-во: 8

    "Позиция 268"

    "Прокладка СНП Д Dn 50 (Cl 150) AISI SS316"

    Кол-во: 10

    "Позиция 269"

    "Прокладка СНП Д 24-150 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 270"

    "Прокладка СНП с вн. и нар. кол., граф. упл., Ду 10" Кл. давл. -600, Inner AISI 304 / Outer AISI 304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 271"

    "Прокладка СНП-В-3- 292- 1,6-3,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 272"

    "Прокладка СНП Д 8-150 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "Прокладка СНП Д 24-600 SS304 I.R. - FG - Carbon Steel O.R. RF"

    Кол-во: 8

    "Позиция 274"

    "Прокладка СНП Д 10-150 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 275"

    "Прокладка СНП Д 18-600 SS304 I.R. - FG - SS304 O.R. RF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 276"

    "Прокладка СНП-Д-26"-600#-304-FG-CS ASME B 16.47А (866,9х736,6х685,8х647,7-4,5)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 277"

    "Прокладка кольцо восьмиугольного сечения Ду= 10" Класс давления - 900 / NPS 10" Ring joint gasket, ASME B16.20, S.S. 304, RTJ as per B16.5, 900 Lbs, Octagonal Type"

    Кол-во: 8

    "Позиция 278"

    "Прокладка СНП Д Dn 1400 Cl 150 ASME B 16.47 Series A, 304 / Graphite, RF , Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 279"

    "Прокладка СНП-Д-3"-150#-304-FG-CS"

    Кол-во: 40

    "Позиция 280"

    "Прокладка восьмиугольного сечения ПГП 2900 RTJ Octagonal/ANSI B16.5 R49 S.S. 304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 281"

    "Прокладка СНП Д Dn 25 (Cl 300) Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 282"

    "Прокладка СНП Д 10" 150#, Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 283"

    "Прокладка СНП-В-3-292-1,6-3,2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 284"

    "Прокладка SWG 14-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R."

    Кол-во: 10

    "Позиция 285"

    "Прокладка СНП В-3-751-1,6-3,2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 286"

    "Прокладка СНП-Д-1-1-40-40 (12Х18Н10Т)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 287"

    "Прокладка СНП Д -3- ANSI/ASME B 16.47-42"-300-A-RF series А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Прокладка Gasket SWG 12-150 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 289"

    "Прокладка Gasket SWG 16-150 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. RF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 290"

    "Прокладка СНП В-3-292-1,6-3,2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 291"

    "Прокладка кольцо восьмиугольного сечения Ду=3/4" Класс давления - 1500/ NPS 3/4" Ring joint gasket, ASME B16.20, S.S. 304, RTJ as per B16.5, 1500 Lbs, Octagonal Type, -, -,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 292"

    "Прокладка СНП Д 4" 150# ASME B16.20, Inner AISI 304 / Outer CS"

    Кол-во: 20

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