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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009382853
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка аппарата АФС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
Почтовый адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
Контактный телефон
+7 3532 73-77-00
Факс
Адрес электронной почты
admin@stomrostosh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гурьянова Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Оренбург,пос.Ростоши мкр., ул.Газпромовская 72.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аппарата АФС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 07:00 GMT +318.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382853Дата и время окончания срока приема заявок поставка аппарата АФС г.Оренбург,пос.Ростоши мкр., ул.Газпромовская 72.
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 07:0018.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009382853Дата и время вскрытия заявок поставка аппарата АФС г.Оренбург,пос.Ростоши мкр., ул.Газпромовская 72.
Подведение итогов не позднее
19.08.2020 07:0019.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382853Подведение итогов не позднее поставка аппарата АФС г.Оренбург,пос.Ростоши мкр., ул.Газпромовская 72.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппарата АФС
Начальная цена
134 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
Адрес местонахождения
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2
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