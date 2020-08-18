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    Главная / Торги / поставка аппарата АФС

    поставка аппарата АФС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382853Дата и время окончания срока приема заявок поставка аппарата АФС г.Оренбург,пос.Ростоши мкр., ул.Газпромовская 72.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009382853

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    25-08.2020

    Наименование закупки

    поставка аппарата АФС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.08.2020 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех.задание.doc

    проект_договора.docx

    закупочн._документация_АФС.doc

    методика.DOC

    расчет_цены.docx

    извещение.doc

    итоговый_протокол_АФС.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Контактный телефон

    +7 3532 73-77-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    admin@stomrostosh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурьянова Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г.Оренбург,пос.Ростоши мкр., ул.Газпромовская 72.

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аппарата АФС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 07:00 GMT +318.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382853Дата и время окончания срока приема заявок поставка аппарата АФС г.Оренбург,пос.Ростоши мкр., ул.Газпромовская 72.

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 07:0018.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009382853Дата и время вскрытия заявок поставка аппарата АФС г.Оренбург,пос.Ростоши мкр., ул.Газпромовская 72.

    Подведение итогов не позднее

    19.08.2020 07:0019.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382853Подведение итогов не позднее поставка аппарата АФС г.Оренбург,пос.Ростоши мкр., ул.Газпромовская 72.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382853Подведение итогов не позднее поставка аппарата АФС г.Оренбург,пос.Ростоши мкр., ул.Газпромовская 72.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппарата АФС

    Начальная цена

    134 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/713740/name/5f3cb77b6e1787.79892946

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медицинская и стоматологическая практика"

    Кол-во: 2

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