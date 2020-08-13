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    Главная / Торги / поставка картриджей для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    поставка картриджей для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 09:3013.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009381988Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009381988

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка картриджей для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.08.2020 17:49

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Договор_поставки_картриджей.doc

    Извещение.docx

    Обоснование_цены.docx

    17.08.2020_Итоговый_протокол_ЗК_-_Пост._картриджей.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Юридический адрес

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    Почтовый адрес

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Контактный телефон

    +7 495 958-29-11

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@rea.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дёрова Анна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка картриджей для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.202017.08.2020 23:5917.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381988Подведение итогов не позднее Поставка картриджей для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Начальная цена

    277 680,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Адрес местонахождения

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/712522/name/5f3a881858a557.42403781

    17.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Совместимость с оргтехникой HP LJ M402/M426, цвет - черный, ресурс картриджа не менее 9000 страниц."

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 2"

    "Картридж Совместимость с оргтехникой HP LJ M125 цвет черный, ресурс картриджа не менее 1650 страниц."

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 3"

    "Картридж Совместимость с оргтехникой HP P1005/P1006/P1500/P1505/1522/M1120/M1120N/ M1522N/M1522F/P1505N/P1102/P1102W, Canon LBP6000/6018/6020/6030/MF3010 цвет черный, ресурс картриджа не менее 1750 страниц."

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 4"

    "Картридж Совместимость с оргтехникой HP LJ Р1566/Р1606W/M1536dnf MFP; Canon iC MF4420/4430/4120/ 4412/4410/4452/4450/4550/4570/4580/D520, цвет черный, ресурс картриджа не менее 2100 страниц."

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 5"

    "Картридж струйный Совместимость с оргтехникой HP OfficeJet 8210/8218/8720/8725/8730 Цвет черный, ресурс картриджа не менее 3000 страниц."

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 6"

    "Картридж струйный Совместимость с оргтехникой HP OJ Pro 7740/8210/8218/8710/8715 Цвет желтый, ресурс картриджа не менее 1600 страниц. "

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 7"

    "Картридж струйный Совместимость с оргтехникой HP OJ Pro 7740/8210/8218/8710/8715 Цвет пурпурный, ресурс картриджа не менее 1600 страниц."

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 8"

    "Картридж струйный Совместимость с оргтехникой HP OJ Pro 7740/8210/8218/8710/8715 Цвет голубой, ресурс картриджа не менее 1600 страниц."

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 9"

    "Тонер-картридж Совместимость с оргтехникой Xerox Phaser 7100 Цвет голубой, ресурс картриджа не менее 4500 страниц."

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 10"

    "Тонер-картридж Совместимость с оргтехникой для Xerox Phaser 7100 Цвет пурпурный, ресурс картриджа не менее 4500 страниц."

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 11"

    "Тонер-картридж Совместимость с оргтехникой Xerox Phaser 7100 Цвет желтый, ресурс картриджа не менее 4500 страниц."

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 12"

    "Тонер-картридж Совместимость с оргтехникой Xerox Phaser 7100 Цвет черный, ресурс картриджа не менее 10000 страниц."

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 13"

    "Тонер-картридж Совместимость с оргтехникой Xerox VersaLink B7025 106R03396 Цвет черный, ресурс картриджа не менее 31000 страниц."

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 14"

    "Картридж фоторецептора Совместимость с оргтехникой XEROX VersaLink B7025/7030/7035 Цвет черный, ресурс картриджа не менее 80000 страниц."

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 15"

    "Тонер-картридж Совместимость с оргтехникой Canon iR 2520, iR 2525, iR 2530, iR 2535, iR 2545 Цвет черный, ресурс картриджа не менее 14600 страниц. "

    Кол-во: 25.00000

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