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Номер извещения
32009381988
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка картриджей для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.08.2020 17:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,
Почтовый адрес
117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36
Контактный телефон
+7 495 958-29-11
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@rea.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дёрова Анна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка картриджей для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.08.202017.08.2020 23:5917.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381988Подведение итогов не позднее Поставка картриджей для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картриджей для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Начальная цена
277 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Адрес местонахождения
115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,
117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 25.00000
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