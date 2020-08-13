Поставка картриджей для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка картриджей для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не разрешается Получить электронную подпись

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

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Требования к документации

117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Картридж Совместимость с оргтехникой HP LJ M402/M426, цвет - черный, ресурс картриджа не менее 9000 страниц." Кол-во: 20.00000

"Позиция 2" "Картридж Совместимость с оргтехникой HP LJ M125 цвет черный, ресурс картриджа не менее 1650 страниц." Кол-во: 30.00000

"Позиция 3" "Картридж Совместимость с оргтехникой HP P1005/P1006/P1500/P1505/1522/M1120/M1120N/ M1522N/M1522F/P1505N/P1102/P1102W, Canon LBP6000/6018/6020/6030/MF3010 цвет черный, ресурс картриджа не менее 1750 страниц." Кол-во: 12.00000

"Позиция 4" "Картридж Совместимость с оргтехникой HP LJ Р1566/Р1606W/M1536dnf MFP; Canon iC MF4420/4430/4120/ 4412/4410/4452/4450/4550/4570/4580/D520, цвет черный, ресурс картриджа не менее 2100 страниц." Кол-во: 15.00000

"Позиция 5" "Картридж струйный Совместимость с оргтехникой HP OfficeJet 8210/8218/8720/8725/8730 Цвет черный, ресурс картриджа не менее 3000 страниц." Кол-во: 4.00000

"Позиция 6" "Картридж струйный Совместимость с оргтехникой HP OJ Pro 7740/8210/8218/8710/8715 Цвет желтый, ресурс картриджа не менее 1600 страниц. " Кол-во: 4.00000

"Позиция 7" "Картридж струйный Совместимость с оргтехникой HP OJ Pro 7740/8210/8218/8710/8715 Цвет пурпурный, ресурс картриджа не менее 1600 страниц." Кол-во: 4.00000

"Позиция 8" "Картридж струйный Совместимость с оргтехникой HP OJ Pro 7740/8210/8218/8710/8715 Цвет голубой, ресурс картриджа не менее 1600 страниц." Кол-во: 4.00000

"Позиция 9" "Тонер-картридж Совместимость с оргтехникой Xerox Phaser 7100 Цвет голубой, ресурс картриджа не менее 4500 страниц." Кол-во: 3.00000

"Позиция 10" "Тонер-картридж Совместимость с оргтехникой для Xerox Phaser 7100 Цвет пурпурный, ресурс картриджа не менее 4500 страниц." Кол-во: 3.00000

"Позиция 11" "Тонер-картридж Совместимость с оргтехникой Xerox Phaser 7100 Цвет желтый, ресурс картриджа не менее 4500 страниц." Кол-во: 3.00000

"Позиция 12" "Тонер-картридж Совместимость с оргтехникой Xerox Phaser 7100 Цвет черный, ресурс картриджа не менее 10000 страниц." Кол-во: 3.00000

"Позиция 13" "Тонер-картридж Совместимость с оргтехникой Xerox VersaLink B7025 106R03396 Цвет черный, ресурс картриджа не менее 31000 страниц." Кол-во: 8.00000

"Позиция 14" "Картридж фоторецептора Совместимость с оргтехникой XEROX VersaLink B7025/7030/7035 Цвет черный, ресурс картриджа не менее 80000 страниц." Кол-во: 1.00000