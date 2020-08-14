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Номер извещения
32009383916
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор предложений в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку трубы ПЭВП гофрированной, в сентябре-октябре 2020 года проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «РВК-Воронеж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.08.2020 13:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
d.popov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попов Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка труб гофрированных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 12:00 GMT +314.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383916Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб гофрированныхМосква
Подведение итогов не позднее
01.09.2020 12:0001.09.2020 12:0001.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383916Подведение итогов не позднее Поставка труб гофрированныхМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб гофрированных
Начальная цена
2 263 649,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2004
Кол-во: 1520
Кол-во: 260
Кол-во: 456
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