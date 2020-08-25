Выполнение работ «под ключ» по объекту «Строительство тепловой сети 2Ду=80мм от К-1 до Т-1 ориентировочной протяженностью 15м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=70мм от К-1 до Т-2 ориентировочной протяженностью 10м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=100мм от К-25-3 до К-1 ориентировочной протяженностью 220м (бесканальная прокладка). Строительство тепловой камеры К-1 (ул. Ординская, 12, 14, 16)» для нужд ООО «ПСК» (667/20)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009382528 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ «под ключ» по объекту «Строительство тепловой сети 2Ду=80мм от К-1 до Т-1 ориентировочной протяженностью 15м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=70мм от К-1 до Т-2 ориентировочной протяженностью 10м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=100мм от К-25-3 до К-1 ориентировочной протяженностью 220м (бесканальная прокладка). Строительство тепловой камеры К-1 (ул. Ординская, 12, 14, 16)» для нужд ООО «ПСК» (667/20) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Филиал Пермский ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Т ПЛЮС

Все закупки и тендеры Филиал Пермский ПАО Т ПЛЮС Юридический адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506 Почтовый адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506 Контактный телефон +7 342 243-68-14 Факс Адрес электронной почты Elena.Tregubova@tplusgroup.ru Ф.И.О. контактного лица Трегубова Елена Павловна Место рассмотрения предложений Пермь, Комсомольский пр., 48 Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru