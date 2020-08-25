www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009382528
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ «под ключ» по объекту «Строительство тепловой сети 2Ду=80мм от К-1 до Т-1 ориентировочной протяженностью 15м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=70мм от К-1 до Т-2 ориентировочной протяженностью 10м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=100мм от К-25-3 до К-1 ориентировочной протяженностью 220м (бесканальная прокладка). Строительство тепловой камеры К-1 (ул. Ординская, 12, 14, 16)» для нужд ООО «ПСК» (667/20)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 08:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506
Контактный телефон
+7 342 243-68-14
Факс
Адрес электронной почты
Elena.Tregubova@tplusgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трегубова Елена Павловна
Место рассмотрения предложений
Пермь, Комсомольский пр., 48
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Строительство тепловой сети 2Ду=80мм от К-1 до Т-1 ориентировочной протяженностью 15м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=70мм от К-1 до Т-2 ориентировочной протяженностью 10м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=100мм от К-25-3 до К-1 ориентировочной протяженностью 220м (бесканальная прокладка). Строительство тепловой камеры К-1 (ул. Ординская, 12, 14, 16)» для нужд ООО «ПСК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 12:00 GMT +325.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382528Дата и время окончания срока приема заявок «Строительство тепловой сети 2Ду=80мм от К-1 до Т-1 ориентировочной протяженностью 15м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=70мм от К-1 до Т-2 ориентировочной протяженностью 10м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=100мм от К-25-3 до К-1 ориентировочной протяженностью 220м (бесканальная прокладка). Строительство тепловой камеры К-1 (ул. Ординская, 12, 14, 16)» для нужд ООО «ПСК»Пермь, Комсомольский пр., 48
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 12:0025.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009382528Дата и время вскрытия заявок «Строительство тепловой сети 2Ду=80мм от К-1 до Т-1 ориентировочной протяженностью 15м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=70мм от К-1 до Т-2 ориентировочной протяженностью 10м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=100мм от К-25-3 до К-1 ориентировочной протяженностью 220м (бесканальная прокладка). Строительство тепловой камеры К-1 (ул. Ординская, 12, 14, 16)» для нужд ООО «ПСК»Пермь, Комсомольский пр., 48
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 15:0030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382528Подведение итогов не позднее «Строительство тепловой сети 2Ду=80мм от К-1 до Т-1 ориентировочной протяженностью 15м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=70мм от К-1 до Т-2 ориентировочной протяженностью 10м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=100мм от К-25-3 до К-1 ориентировочной протяженностью 220м (бесканальная прокладка). Строительство тепловой камеры К-1 (ул. Ординская, 12, 14, 16)» для нужд ООО «ПСК»Пермь, Комсомольский пр., 48
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382528Подведение итогов не позднее «Строительство тепловой сети 2Ду=80мм от К-1 до Т-1 ориентировочной протяженностью 15м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=70мм от К-1 до Т-2 ориентировочной протяженностью 10м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=100мм от К-25-3 до К-1 ориентировочной протяженностью 220м (бесканальная прокладка). Строительство тепловой камеры К-1 (ул. Ординская, 12, 14, 16)» для нужд ООО «ПСК»Пермь, Комсомольский пр., 48
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Строительство тепловой сети 2Ду=80мм от К-1 до Т-1 ориентировочной протяженностью 15м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=70мм от К-1 до Т-2 ориентировочной протяженностью 10м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=100мм от К-25-3 до К-1 ориентировочной протяженностью 220м (бесканальная прокладка). Строительство тепловой камеры К-1 (ул. Ординская, 12, 14, 16)» для нужд ООО «ПСК»
Начальная цена
6 606 893,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.