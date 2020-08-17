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    Главная / Торги / ПОСТАВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

    ПОСТАВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 11:5917.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380645Дата и время окончания срока приема заявок Приборы учета газа (счетчики)ЯрославльПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009380645

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.08.2020 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_№95-20.docx

    Коммерческое_предложение_к_запросу_предложений_№95-20.xlsx

    Проект_договора_№95-20.doc

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_№95-20.docx

    Техническое_задание_№95-20.xlsx

    Итоговый_протокол_№95-20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Юридический адрес

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    Почтовый адрес

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Контактный телефон

    +7 4852 40-25-36

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    klevakin@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клевакин Борис Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ярославль

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приборы учета газа (счетчики)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 11:59 GMT +317.08.2020 11:5917.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380645Дата и время окончания срока приема заявок Приборы учета газа (счетчики)Ярославль

    Дата и время вскрытия заявок

    17.08.2020 12:0017.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009380645Дата и время вскрытия заявок Приборы учета газа (счетчики)Ярославль

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2020 12:0020.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380645Подведение итогов не позднее Приборы учета газа (счетчики)Ярославль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380645Подведение итогов не позднее Приборы учета газа (счетчики)Ярославль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приборы учета газа (счетчики)

    Начальная цена

    173 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Адрес местонахождения

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718320/name/5f3faee34c8cb0.62252840

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 57.00000

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