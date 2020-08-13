Лот 1

Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) работников Заказчика (работников АО «Газпром газораспределение Липецк» Автотранспортный филиал), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.