Лот 1

Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) работников Заказчика (работников Филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в с. Доброе, Эксплуатационной службы в г. Чаплыгине, Эксплуатационной службы в с. Лев Толстой), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.