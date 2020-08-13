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Номер извещения
32009381632
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание медицинских услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников Эксплуатационной службы в с. Волово Филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в с. Долгоруково
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.08.2020 16:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,
Почтовый адрес
398059
Контактный телефон
+7 4742 50-57-40
Факс
+7 4742 22-44-36
Адрес электронной почты
kokovin@oblgas.lipetsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коковин Юрий Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Липецк
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) работников Заказчика (работников Эксплуатационной службы в с. Волово Филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в с.Долгоруково), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.08.202017.08.2020 14:0017.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381632Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) работников Заказчика (работников Эксплуатационной службы в с. Волово Филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в с.Долгоруково), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.Липецк
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) работников Заказчика (работников Эксплуатационной службы в с. Волово Филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в с.Долгоруково), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
Начальная цена
121 706,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
Адрес местонахождения
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,
398059
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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