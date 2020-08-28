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Наименование процедуры
продаже разъездного теплохода "Смелый". идентификационный номер К-01-1752.
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
427958, Россия, Удмуртская Республика, Камбарский р-н, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2
Номер извещения
ГП008449
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПОРТ КАМБАРКА
Предмет договора
продажа разъездного теплохода Смелый
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-08-2020 13:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
разъездной теплоход "Смелый". идентификационный номер К-01-1752. класс судна О 2,0. проект РМ376, габаритные размеры судна: длина 21м, ширина 3,98м
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
ПРОДАЖА НЕЛИКВИДОВ
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПОРТ КАМБАРКА
Юридический адрес
427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2
Контактный телефон
+7 34153 3-80-45
Адрес электронной почты
Aleksandr.Zaytsev@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щекалев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Камбарский район
Контактное лицо продавца/инициатора
Ижболдин Алексей Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksey.Izhboldin@mecheltrans.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34153 3-80-45
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
победитель определяется по наилучшему предложению
Требования, предъявляемые к Участнику
не предъявляется
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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