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    Главная / Торги / Автозапчасти разной направленности.

    Автозапчасти разной направленности.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008450Дата и время окончания срока приема заявок Продажа автозапчастей разной направленности.ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008450

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автозапчасти разной направленности.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Автозапчасти_разной_направленности_(0102).pdf

    ГП008450_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-44-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds.alginichev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Алгиниче Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа автозапчастей разной направленности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2020 12:00 GMT +304.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008450Дата и время окончания срока приема заявок Продажа автозапчастей разной направленности.Химки

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 12:0004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008450Подведение итогов не позднее Продажа автозапчастей разной направленности.Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008450Подведение итогов не позднее Продажа автозапчастей разной направленности.Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа автозапчастей разной направленности.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Презентация

    24.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727777/name/5f5634236b6383.58225578

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЖИДКОСТЬ БСК"

    Кол-во: 168

    "Позиция 2"

    "ЖИДКОСТЬ ГИДРОТ.РОСА"

    Кол-во: 70

    "Позиция 3"

    "ПОДШИПНИК 2309 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "ПОДШИПНИК 7606 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "ПОДШИПНИК 7606 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ПОПЕРЕЧИНА КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТ33021-2801380"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "ПОДШИПНИКИ 6-7204А ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР 14V 5A Я112А ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "РЕМЕНЬ А11х1180 ЯМЗ-841.1307170 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "РУКАВ 6х13,5 ГОСТ10362-76 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10.9

    "Позиция 11"

    "ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ HF-6161 11002593"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ФИЛЬТР ГИДРАВЛ.HF-6162 349619 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 24

    "Позиция 13"

    "АВТОЛАМПА А28/40 1ФД-42-1"

    Кол-во: 11

    "Позиция 14"

    "ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ 0,25 ЗМЗ-406.1000102-20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "КРЫШКА ГБЦ ЗМЗ-4022.1003082-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДВЕРИ ВЕРХНЯЯ 2705-6426030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "НАСОС МАСЛЯНЫЙ ЗМЗ-406.1011010-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "ОСЬ КОЛОДКИ ЗАДНЕГО ТОРМ.3302-3508167-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "ОСЬ КОЛОДКИ ЗАДНЕГО ТОРМ.3302-3508167-10"

    Кол-во: 7

    "Позиция 20"

    "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ20АFG2019,1х5,1х18,5ПЕРЕВ."

    Кол-во: 9

    "Позиция 21"

    "РЕЛЕ СИГН.12VРС503ЛАЗ-695М-3721225ПЕРЕВ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСАГАЗ-2217-3103010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "ПОДШИПНИК 1606 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "ПОДШИПНИК 313 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 11

    "Позиция 25"

    "ПОДШИПНИК 8103 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ ЗМЗ-406.1006090"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "АМПЕРМЕТР УКАЗ.АП104АП104-3811000ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "ТРОС СПИДОМЕТРА ВАЛ ГИБК.ГВ300Ж-01ПЕРЕВ."

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "ВАЛИК СПИДОМЕТРА К-700.17.01.231"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК415-Т ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "ГИДРОМОТОР 210.12.11.00 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК856-Б ЗАМОК ЗАЖИГ.ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "КОЛОДКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА255Б-3501091-13"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "КОЛОДКА ШТЫР.1/20581 4573739008 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 103

    "Позиция 35"

    "КОЛПАК СТУП.ГАЗ-3302 24-10-3103063ПЕРЕВ."

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "КРАН УПРАВ.ДАВЛЕНИЕМ 11.3122009 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "АВТОЛАМПА 12V 100/80W PU43t ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 28

    "Позиция 38"

    "АВТОЛАМПА H2 12V 55W Х511"

    Кол-во: 15

    "Позиция 39"

    "НАКЛАДКА РУЧ.ДВ.ЛЕВ.250610518710 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "НАСОС МАСЛЯНЫЙ ЯМЗ-240-1011014-Б ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ B127C-T120 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПР-2 60/35А 220В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "ПОДУШКА РЕССОРЫ КРАЗ-214-2902430-А2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "ПОДШИПНИК 1210 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "ПОДШИПНИК 12315 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "ПОДШИПНИК 1608 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "ПОДШИПНИК 180606 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "ПОДШИПНИК 215 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "ПОДШИПНИК 228АК ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "ПОДШИПНИК 27606 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "ПОДШИПНИК 27606 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "ПОДШИПНИК 306 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "ПОДШИПНИК 42612 КМ ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "ПОДШИПНИК 50409АК ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "ПОДШИПНИК 64706 120-1701180 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ 7517 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "ПОЛУОСЬ ЗАДНЯЯ ДЗ-95В.62.00.003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "ПОРШЕНЬ ЯМЗ-238НБ-1004015-Б3 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "ПРОКЛАДКА ГБЦ ЯМЗ-240-1003210-А ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛ.236-1008050-01 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 14

    "Позиция 61"

    "ПРОКЛАДКА КЛАП.КРЫШ.238-1003270 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 11

    "Позиция 62"

    "ПРОКЛАДКА МАСЛ.ФИЛ.50-1404059-Б1 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "ПРОКЛАДКА ГБЦ Д-24С18А ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "ПРОКЛАДКА ПЕРЕД.КРЫШ.236-1002266-АПЕРЕВ."

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "ПРОКЛАДКА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ 3302-1203240-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "ПРОКЛАДКА СИЛЬФОНА ЯМЗ-238НБ-1008054"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "ПРОКЛАДКА ПРИЕМ.ТРУБ.256-1203002ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "ПРОКЛАДКА ПРИЕМ.ТРУБ.6505-1203002 ПЕРЕВ."

    Кол-во: 19

    "Позиция 69"

    "РАССЕИВАТЕЛЬ ПРАВ.ФОНАРЯ ФП130-3716210-Б"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР 14V 2702.3702 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "РЕЛЕ 24V 738.3747-20 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "РЕМЕНЬ В(Б)1х1320 ГОСТ5813-76 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 73"

    "РЕМЕНЬ А11х1125 ГОСТ1284-89 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 9

    "Позиция 74"

    "РЕМЕНЬ В(Б)16х1120 ГАЗ-51-1308020ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "РОЗЕТКА ПС300А3-3723100 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА ЯМЗ-204А-1012110 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "СОЕДИНИТЕЛЬ КАБ.1,0-2,5 555-564 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 40

    "Позиция 78"

    "СОЕДИНИТЕЛЬ КАБ.0,4-1,0 555-557 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 47

    "Позиция 79"

    "СТЕКЛО ЗИЛ-4331-5603016 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "СТЕКЛО БОКОВОЕ 70-6700021 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА ГАЗ-3302-3104010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "ТРУБКА ФОРСУН.ЯМЗ-240-1104300-Б ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 83"

    "ФОНАРЬ УКАЗ.ПОВОР.ПЕРЕД.ПФ130АБ ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ УК138-3810010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "ФИЛЬТР МАСЛ.ЯМЗ-240-1017010-Б2 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 7

    "Позиция 86"

    "ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ЯМЗ-840.1012038-14"

    Кол-во: 9

    "Позиция 87"

    "ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ЭФТ-4 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "ФОНАРЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТОВ 26.3726"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "ШКВОРЕНЬ КРАЗ-200-3001018"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "ШКВОРЕНЬ МАЗ-500-3001018-01 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 9

    "Позиция 91"

    "БОЛТ ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ ГАЗ-3302-3104018"

    Кол-во: 9

    "Позиция 92"

    "ФИЛЬТР МАСЛ.ЯМЗ-236-1012027-А2 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 29

    "Позиция 93"

    "ФИЛЬТР МАСЛ.ЯМЗ-236-1012027-А2 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "ФИКСАТОР ТЯГИ ЗАМКА ДВЕРИ ГАЗ-24-6105442"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "РЕМЕНЬ А12,5х1090ГОСТ5813-93 ГЕН.ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "РЕМЕНЬ В(Б)16х1650 ГОСТ5813-76 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "ФОНАРЬ S.G.D.G ГАБАР.КРАСН.JETBR ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "ДИОД №5407 6051995515 HOFMANN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "АВТОЛАМПА 24V 18W SV8,5-8 7623-0619"

    Кол-во: 26

    "Позиция 100"

    "РЕМЕНЬ Z(0)10х1150 960293 968910 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "ФИЛЬТР ВОЗ.8403143 17210-ZE1-505 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ С1132 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 710265 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 710267 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "ФИЛЬТР ГИД.ZF0750131003 3553202380 ПЕРЕВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ FF-5104"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "ФИЛЬТР ГИД.V3.0510-08 3553200043 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "ТЯГА ПРИВОДА ЗАМКА БОК.ДВЕРИ2705-6425070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "ПОДШИП.180310(6310.2RS0004090213 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 110"

    "БОЛТ УСПОКОИТЕЛЯ ЦЕПИ СРЕД406.1006097-10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "ПОДШИПНИК 80204"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АF-25472 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "САЛЬНИК 80х100х10 КОЛ.ВАЛА 406.1005160"

    Кол-во: 6

    "Позиция 114"

    "ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 01174418 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "ПОДШИПНИК 2ШС17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "ПОДШИПНИК 8205К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "ПОДШИПНИК ШСП25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 118"

    "ПОДШИПНИК ШСП25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 119"

    "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 500А 312703 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "РЕМЕНЬ Z(0)10х1150 3503002290"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "САЛЬНИК 30х44х10ГАЗ-20-3401023-Б ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 122"

    "САЛЬНИК 35х48х7 ГАЗ-31029-1701043"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА ПЕРЕДНИЙ 0112120700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ 3302-3506025-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р171533 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 25

    "Позиция 126"

    "Накладка педали ГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "ТУРБОКОМПРЕСС.ТКР8,5С 51-54-1СП ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "АВТОЛАМПА HB2 24V 100/90W P43t ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "АВТОЛАМПА HB2 24V 100/90W P43t ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 18

    "Позиция 130"

    "КОНТРОЛЛЕР 209.3763-004 ГАЗ-3302"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ 3М3-406.1006150-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ 3М3-406.1006150-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 133"

    "КОНТРОЛЛЕР 309.3763-01 ГАЗ-3302"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ AF-25729 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ LF-3827"

    Кол-во: 8

    "Позиция 136"

    "ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ LF-3827"

    Кол-во: 7

    "Позиция 137"

    "ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ106-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "ШТИФТ ГА3-3302-3001025"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧ. HF-28796 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧ. HF-28796 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "ШИП ФИКСАТОРА БОКОВ.ДВЕРИ2705-6425310-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 142"

    "ШИП ФИКСАТОРА БОКОВ.ДВЕРИ2705-6425310-01"

    Кол-во: 18

    "Позиция 143"

    "ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ Т6303 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "ОСЬ КОЛОДКИ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 256Б-3502132"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА24-1008080"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "НАПРАВЛЯЮЩАЯ НИЖНЯЯ С ОГРАН.2705-6422620"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "СТЕКЛО БОК.КРАЗ-250-5206158-20 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "КОЛЬЦО ПРОКЛАДКА 210-230-10 6051528569"

    Кол-во: 8

    "Позиция 149"

    "КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ 92,0мм 406.1000100-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 150"

    "КОЛОДКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 1433958 FORD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ AF-25727"

    Кол-во: 3

    "Позиция 152"

    "РЕЛЕ ПОВОРОТОВ 24V 090275008"

    Кол-во: 5

    "Позиция 153"

    "ШИП ЗАМКА ДВЕРИ 3302-6106114"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "ШИП ЗАМКА ДВЕРИ 3302-6106114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "МУФТА ГАЗ-2217 330242-3408160"

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ 7701471126*"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ 7701471127*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "ЗАГЛУШКА ГАЗ 2705-6426130"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "КРОНШТЕЙН ГАЗ-2705 НАПРАВ.ВЕРХ.СДВИЖ.ДВ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "НАКОНЕЧНИК ТЯГИ ЗАМКА 3302-6105278"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "ПЫЛЬНИК ШРУС RENAULT НАРУЖ.ТНП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "УСИЛИТЕЛЬ БОКОВИНЫ ПЕРЕДНИЙ 2705-5401429"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "УСИЛИТЕЛЬ БОКОВИНЫ ПЕРЕДНИЙ 2705-5401429"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "УСИЛИТЕЛЬ БОКОВИНЫ ПЕРЕДНИЙ 2705-5401429"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "УСИЛИТЕЛЬ БОКОВИНЫ ЗАД.ЛЕВ.3221-5401095"

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "УСИЛИТЕЛЬ БОКОВИНЫ ЗАД.ЛЕВ.3221-5401095"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "УСИЛИТЕЛЬ АРКИ ЛЕВОЙ 3221-5401149"

    Кол-во: 3

    "Позиция 168"

    "УСИЛИТЕЛЬ АРКИ ПРАВЫЙ 3221-5401148"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "УСИЛИТЕЛЬ АРКИ ПРАВЫЙ 3221-5401148"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "ПОДШИПНИК 11209 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "ПОДШИПНИК 11209 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 7

    "Позиция 172"

    "ПОДШИПНИК УР-761 5А ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 173"

    "ПОДШИПНИК УР-761 5А ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "ПОДШИПНИК 6015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 175"

    "ПОДШИПНИК 76592 708М ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 176"

    "РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ А1060"

    Кол-во: 3

    "Позиция 177"

    "РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ А1060"

    Кол-во: 10

    "Позиция 178"

    "ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ 33027-3506025-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Р777524"

    Кол-во: 6

    "Позиция 180"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Р777524"

    Кол-во: 17

    "Позиция 181"

    "ШЛАНГ РАД.НИЖНИЙ 1382946 ФОРД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "ШЛАНГ ИНТЕРКУЛЕРА TDCI 2,4 1440261 ФОРД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АР0234 ФОРД ТРАНЗИТ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 184"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Р771558"

    Кол-во: 6

    "Позиция 185"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Р776697"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Р780030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ Р502392"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ Р550747 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 189"

    "ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ Р550747 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ Р550747 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 191"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Р607273"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Р607273"

    Кол-во: 5

    "Позиция 193"

    "ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ Р550766"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Р778984"

    Кол-во: 8

    "Позиция 195"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Р780024"

    Кол-во: 7

    "Позиция 196"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Р780024"

    Кол-во: 4

    "Позиция 197"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Р782107"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "ФИЛЬТР ПАНЕЛЬНЫЙ Р609446"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ Р550440"

    Кол-во: 7

    "Позиция 200"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Р781682"

    Кол-во: 5

    "Позиция 201"

    "ФИЛЬТР ПАНЕЛЬНЫЙ Р786114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р175112 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ HY10075"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "РЕМЕНЬ А(А)-2120/К"

    Кол-во: 7

    "Позиция 205"

    "РЕМКОМПЛЕКТ РЕМНЯ ГРМ VKMA06003 (44858)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 206"

    "КАНАТ СТАЛЬНОЙ (ТРОС) 9,6"

    Кол-во: 511.5

    "Позиция 207"

    "АВТОЛАМПА 12V 50/40W P42D"

    Кол-во: 113

    "Позиция 208"

    "АВТОЛАМПА T2W 12V 2W BA9S"

    Кол-во: 44

    "Позиция 209"

    "АВТОЛАМПА T2W 12V 2W BA9S"

    Кол-во: 60

    "Позиция 210"

    "АВТОЛАМПА T2W 12V 2W BA9S"

    Кол-во: 30

    "Позиция 211"

    "АВТОЛАМПА T4W 12V 4W BA9S"

    Кол-во: 30

    "Позиция 212"

    "АВТОЛАМПА W1,2W 24V 1,2W W2х4,6d"

    Кол-во: 31

    "Позиция 213"

    "АВТОЛАМПА W1,2W 24V 1,2W W2х4,6d"

    Кол-во: 5

    "Позиция 214"

    "АВТОЛАМПА W1,2W 24V 1,2W W2х4,6d"

    Кол-во: 34

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