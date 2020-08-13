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    Главная / Торги / Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций производственного корпуса 31, ПАО "МЗИК"

    Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций производственного корпуса 31, ПАО "МЗИК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 06:0013.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380504Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций производственного корпуса 31, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009380504

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    434/49-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций производственного корпуса 31, ПАО "МЗИК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.08.2020 13:22

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Извещение

    Проект договора

    32009380504_ИП.pdf

    32009380504__ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-70

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций производственного корпуса 31, ПАО "МЗИК"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 16:0018.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380504Подведение итогов не позднее Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций производственного корпуса 31, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций производственного корпуса 31, ПАО "МЗИК"

    Начальная цена

    516 104,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/713776/name/5f3cbf0fc52a90.46907996

    19.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/714586/name/5f3dfd943a8dc8.14964819

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций производственного корпуса 31, ПАО "МЗИК""

    Кол-во: 1

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