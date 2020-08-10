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    Главная / Торги / Поставка общестроительного материала – 41 205,300 единиц

    Поставка общестроительного материала – 41 205,300 единиц

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 14:0010.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительного материала – 41 205,300 единицМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008448

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-345

    Наименование закупки

    Поставка общестроительного материала – 41 205,300 единиц

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 13:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    200218_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.2.doc

    Информационная_карта_запроса_предложения_.doc

    ТЗ_(МТР).pdf

    Форма_КП...xlsx

    200302_КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_(ГПБ__ФМО__КПП)_с_ОП.ред.ДА.docx

    ГП008448_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1131

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    MyshalovIP@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мышалов Илья Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка общестроительного материала – 41 205,300 единиц

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2020 14:00 GMT +310.08.2020 14:0010.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительного материала – 41 205,300 единицМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.08.2020 12:0021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008448Подведение итогов не позднее Поставка общестроительного материала – 41 205,300 единицМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008448Подведение итогов не позднее Поставка общестроительного материала – 41 205,300 единицМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общестроительного материала – 41 205,300 единиц

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/735030/name/5f63802c0b59c0.47306553

    18.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель Випрок Tundra 3x1.2м (Арт.S6130) или аналог"

    Кол-во: 4110.3

    "Позиция 2"

    "ЭФ-профиль алюминий (3,00)"

    Кол-во: 4335

    "Позиция 3"

    "Порожки Аллюминевые 1,35 (Цезарь плоский 300 мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "L- профиль (алюминиевый) 2,7м или 3 м (12мм толщина, ширина по омега профиль"

    Кол-во: 4080

    "Позиция 5"

    "Пи- профиль (алюминиевый) 2,7м или 3 м (12мм толщина, ширина по омега профиль"

    Кол-во: 4045

    "Позиция 6"

    "Плинтус потолочный 50/80 (полистерол)"

    Кол-во: 13000

    "Позиция 7"

    "Подвес прямой 200мм 60*27*0,6мм"

    Кол-во: 9000

    "Позиция 8"

    "Обналичка ПВХ белая 70мм"

    Кол-во: 185

    "Позиция 9"

    "Обналичка МДФ *Дверона* цвет миланский орех 70мм"

    Кол-во: 2400

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