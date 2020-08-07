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    Главная / Торги / ТЗ_4_Поставка материалов для монтажа участка для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    ТЗ_4_Поставка материалов для монтажа участка для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 15:0007.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008442Дата и время окончания срока приема заявок ТЗ_4_Поставка материалов для монтажа участка для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008442

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ТЗ_4_Поставка материалов для монтажа участка для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 12:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_№4_на_закупку_материалов_для_монтажа_участка.docx

    Форма_2_Ком_и_тех_предложение.xlsx

    Договор_поставки_(МРТС_покупатель_с_усилением_ответственности).doc

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 132

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Smotritskii_P@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смотрицкий Павел Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТЗ_4_Поставка материалов для монтажа участка для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.08.2020 15:00 GMT +307.08.2020 15:0007.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008442Дата и время окончания срока приема заявок ТЗ_4_Поставка материалов для монтажа участка для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 16:0031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008442Подведение итогов не позднее ТЗ_4_Поставка материалов для монтажа участка для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008442Подведение итогов не позднее ТЗ_4_Поставка материалов для монтажа участка для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТЗ_4_Поставка материалов для монтажа участка для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рельсы Р50 12,5м"

    Кол-во: 660

    "Позиция 2"

    "Плиты ПДН"

    Кол-во: 155

    "Позиция 3"

    "Стыковые накладки для соединения рельс Р50"

    Кол-во: 90

    "Позиция 4"

    "Стыковые болты М24 с гайкой для рельс Р50"

    Кол-во: 600

    "Позиция 5"

    "Болты М27 с гайкой (L 200мм)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "Болты М24 с гайкой (L 100мм)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "Уголок 100х100х6мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 8"

    "Уголок 25х25х4мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Лист оцинкованный 6000х2000х6мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Саморез кровельный укомплектованный шайбой с резиновой прокладкой Tech-Krep оцинкованный"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 11"

    "Биты шестигранные намагниченные, под саморез Tech-Krep"

    Кол-во: 20

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