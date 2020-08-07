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Номер извещения
ГП008442
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ТЗ_4_Поставка материалов для монтажа участка для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.08.2020 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 132
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Smotritskii_P@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смотрицкий Павел Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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ТЗ_4_Поставка материалов для монтажа участка для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2020 15:00 GMT +307.08.2020 15:0007.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008442Дата и время окончания срока приема заявок ТЗ_4_Поставка материалов для монтажа участка для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 16:0031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008442Подведение итогов не позднее ТЗ_4_Поставка материалов для монтажа участка для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЗ_4_Поставка материалов для монтажа участка для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 660
Кол-во: 155
Кол-во: 90
Кол-во: 600
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 200
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