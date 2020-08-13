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Номер извещения
ГП008437
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка "линейная алкилбензолсульфатокислота марка А" в количестве 80 тонн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Почтовый адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Контактный телефон
+7 342 294-62-90
Факс
+7 342 294-62-93
Адрес электронной почты
barmin@flek.pnsh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бармин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Пермь
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Закупка "линейная алкилбензолсульфатокислота марка А" в количестве 80 тонн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 13:00 GMT +313.08.2020 13:0013.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008437Дата и время окончания срока приема заявок Закупка "линейная алкилбензолсульфатокислота марка А" в количестве 80 тоннПермь
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2020 13:0013.08.2020 13:0013.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008437Дата и время вскрытия заявок Закупка "линейная алкилбензолсульфатокислота марка А" в количестве 80 тоннПермь
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 13:0020.08.2020 13:0020.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008437Подведение итогов не позднее Закупка "линейная алкилбензолсульфатокислота марка А" в количестве 80 тоннПермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка "линейная алкилбензолсульфатокислота марка А" в количестве 80 тонн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 80
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