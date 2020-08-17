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Номер извещения
32009380407
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Текущий ремонт кровли
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 13:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,
Почтовый адрес
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7
Контактный телефон
+7 8142 79-90-15
Факс
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Адрес электронной почты
yurist@karelgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матяш Сергей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Путейская, 7.
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Работа по текущему ремонту кровли
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 11:59 GMT +317.08.2020 11:5917.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380407Дата и время окончания срока приема заявок Работа по текущему ремонту кровли Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Путейская, 7.
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 12:0017.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009380407Дата и время вскрытия заявок Работа по текущему ремонту кровли Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Путейская, 7.
Подведение итогов не позднее
18.08.2020 11:0018.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380407Подведение итогов не позднее Работа по текущему ремонту кровли Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Путейская, 7.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работа по текущему ремонту кровли
Начальная цена
321 748,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАРЕЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ
Адрес местонахождения
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7
Отсутствуют
Документация лота
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Кол-во: 1
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