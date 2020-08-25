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    Главная / Торги / проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь».

    проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008435Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь».ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008435

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    802.98460_л.1_И1.tif

    ТЗ_ремонт_стенового_ограждения_из_кирпича_здания_ст_450.docx

    ПОДРЯД__типовой_договор.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГП_(по_ремонту_стенового_ограждения__из_кирпича).doc

    Восстановление_кирпичной_стены_по_ряду_ЯГ_в_осях_64-65__по_ряду_65_в_осях_ЯГ-Б.xlsx

    802.98460_л.2.tif

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-03-71

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    ignatyevsa@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Игнатьев Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 11:00 GMT +325.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008435Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь».Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2020 11:0008.09.2020 11:0008.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008435Подведение итогов не позднее Проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь».Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202008.09.2020 11:0008.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008435Подведение итогов не позднее Проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь».Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь»."

    Кол-во: 1

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