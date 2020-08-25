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Номер извещения
ГП008435
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.08.2020 12:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-03-71
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
ignatyevsa@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьев Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 11:00 GMT +325.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008435Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь».Ижевск
Подведение итогов не позднее
08.09.2020 11:0008.09.2020 11:0008.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008435Подведение итогов не позднее Проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь».Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по ремонту стенового ограждения из кирпича здания стана «450» ЦП (инв.№551) ПАО «Ижсталь».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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