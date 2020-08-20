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    Главная / Торги / Поставка зимних автомобильных шин для нужд Банка ГПБ (АО)

    Поставка зимних автомобильных шин для нужд Банка ГПБ (АО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 14:0020.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008434Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зимних автомобильных шин для нужд Банка ГПБ (АО)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008434

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОР20-07-82

    Наименование закупки

    Поставка зимних автомобильных шин для нужд Банка ГПБ (АО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    05.08.2020 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.Документации_ОР20-07-82.doc

    1.Документации_ОР20-07-82.doc

    1.Документации_ОР20-07-82_(1).doc

    ~_008434_second_parts_protocol.rtf

    ГП008434_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00 доб. 29048

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    gleb.larin@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ларин Глеб Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка зимних автомобильных шин для нужд Банка ГПБ (АО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.09.202008.09.2020 18:0008.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008434Подведение итогов не позднее Поставка зимних автомобильных шин для нужд Банка ГПБ (АО)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зимних автомобильных шин для нужд Банка ГПБ (АО)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Разрешение приема иных условий для количества

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/731149/name/5f5b4d331bac15.51722497

    11.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/734024/name/5f622f8c0ee1d1.43056426

    16.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка зимних автомобильных шин для нужд Банка ГПБ (АО)"

    Кол-во:

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