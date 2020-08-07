Приобретение электротоваров для филиала в г. Волгоград

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Розетка одинарная механизм с заземляющим контактом 16 А, цвет белый (GSL000143 ) GLOSSA Schneider Electric" Кол-во: 50

"Позиция 2" "Рамка одноместная, цвет белый (GSL000101 ) GLOSSA Schneider Electric" Кол-во: 40

"Позиция 3" "Рамка двухместная горизонтальная, цвет белый (GSL000102 ) GLOSSA Schneider Electric" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Рамка четырёхместная горизонтальная, цвет белый (GSL000104 ) GLOSSA Schneider Electric" Кол-во: 10

"Позиция 5" "Розетка двойная в сборе с заземляющим контактом 16 А, цвет белый (GSL000124 ) GLOSSA Schneider Electric" Кол-во: 20

"Позиция 6" "Выключатель одноклавишный в сборе 10 А, цвет белый (GSL000112 ) GLOSSA Schneider Electric" Кол-во: 10

"Позиция 7" "Выключатель одноклавишный механизм 10 А, цвет белый (GSL000111 ) GLOSSA Schneider Electric" Кол-во: 10

"Позиция 8" "Розетка 2- местная 16 А с заземлением с крышкой IP54 серый с защитными шторками Серия Мурманск" Кол-во: 20

"Позиция 9" "Розетка двухместная с заземлением открытой установки PA16-007B ЭТЮД Schneider Electric" Кол-во: 20

"Позиция 10" "Розетка двухместная с заземлением скрытой установки PC16-007B ЭТЮД Schneider Electric" Кол-во: 20

"Позиция 11" "Вилка угловая с заземлением 16А белая 10027 Makel" Кол-во: 20

"Позиция 12" "Вилка с заземлением. Белая, 10002 Makel" Кол-во: 20

"Позиция 13" "Лампа PHILIPS TUV T830W/G30 T8 ULTRA VIOLET" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Выключатель автоматический дифференциального тока BMR415C16 C16 30мА тип АС 1P+N 4.5kA 2CSR645041R1164 ABB" Кол-во: 20

"Позиция 15" "Автоматический выключатель модульный ABB BMS413 3п 25А C 4,5кA (2CDS643041R0254)" Кол-во: 30

"Позиция 16" "Автоматический выключатель модульный ABB SH203L 3п 16А C 4,5кA AC (перемен.) (2CDS243001R0164)" Кол-во: 30

"Позиция 17" "Термоусаживаемая трубка 6/3 ТУТнг набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) SQ0518-0503 TDM" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Наконечний мягкий (втулочный) ИЭК 2,5 мм²; 4мм² и 6 мм² Наконечник штыревой НШВИ 2,5- 8 (КВТ) 100шт." Кол-во: 1

"Позиция 19" "Гильза медная луженая ГМЛ 6-4 ДПА" Кол-во: 30

"Позиция 20" "Стяжка кабельная (хомут) 350х4,8 (уп./100шт) черная нейлон" Кол-во: 3

"Позиция 21" "Стяжка кабельная (хомут) 150х2,5 (уп./100шт) черная нейлон" Кол-во: 3

"Позиция 22" "Стяжка кабельная (хомут) 250х3,6 (уп./100шт) черная нейлон" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Изолента ПВХ красная 19х20м 6778 Pro-Line" Кол-во: 10

"Позиция 24" "Изолента ПВХ зеленая 19х20м 6815 Pro-Line" Кол-во: 10

"Позиция 25" "Изолента ПВХ желтая 19х20м 6805 Pro-Line" Кол-во: 10

"Позиция 26" "Изолента ПВХ желто-зеленая полосатая 19х20м 9775 Pro-Line" Кол-во: 10

"Позиция 27" "Изолента ПВХ синяя 19х20м 6816 Pro-Line" Кол-во: 20

"Позиция 28" "Изолента ПВХ белая 19х20м 6777 Pro-Line" Кол-во: 10

"Позиция 29" "Изолента ПВХ черная 19х20м 6817 Pro-Line" Кол-во: 20

"Позиция 30" "Изолента хлопчатобумажная двухсторонняя ширина 20мм 2ПОЛ (300г)" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Дюбель-гвоздь потайная манжета 6 х 40 усы Omax /кратно 175 шт" Кол-во: 700

"Позиция 32" "Труба ПВХ гибкая гофрированная 20мм с протяжкой строительная PR.032000" Кол-во: 200

"Позиция 33" "Труба ПНД гофрированная 20мм строительная безгалогенная (HF) с протяжкой черная PR.022051" Кол-во: 100

"Позиция 34" "Гофра труба с протяжкой черная Ø20мм" Кол-во: 200

"Позиция 35" "Держатель труб с защелкой д.20мм Полистирол черный PR.02720ч Промрукав" Кол-во: 100

"Позиция 36" "Дюбель хомут нейлоновый 19-25 мм белый (100 шт)" Кол-во: 100

"Позиция 37" "Саморез по металлу с прессшайбой "клоп" с буром 4,2х16 цинк (шлиц под биту PH2)" Кол-во: 100

"Позиция 38" "Саморез гипрок-дерево 3,5х 25 черный "ШСГД" (3,8х25) (шлиц под биту PH2)" Кол-во: 100

"Позиция 39" "Бита PH 2х50 мм Профи WHIRLPOWER 57577" Кол-во: 4

"Позиция 40" "Бита PH 2х90 мм Профи WHIRLPOWER 57580" Кол-во: 4

"Позиция 41" "Бита для кровельных саморезов 4,8 и 5,5мм 8х65 мм (БИБЕР 84623) (на гайку М5)" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Бита для кровельных саморезов 6,3мм 10х65 мм (БИБЕР 84624) (на гайку М6)" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Крепеж для ГКЛ (бабочка) для гипрока OLA "бабочка" нейлоновый с шурупом Sormat 75201" Кол-во: 50

"Позиция 44" "Анкер для ГКЛ (вкручивающиеся) для гипрока KLA M "DRIVA" металлический с шурупом Sormat 75920" Кол-во: 50

"Позиция 45" "Кабель КПГН 5х6 мм²" Кол-во: 100

"Позиция 46" "Токоизмерительныке клещи 266 EKF Master" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Гильза медная луженая ГМЛ 6-4 ДПА 1уп. - 100шт" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Предохранитель высоковольтный ПТ 1.1 10-8-12,5 УХЛ3" Кол-во: 3

"Позиция 49" "Предохранитель высоковольтный ПТ 1.1 6-8-12,5 УХЛ4" Кол-во: 3

"Позиция 50" "Светильник светодиодный ДВО/ДПО 36Вт PPL 595/U 6500К 3000Лм Призм 595*595 IP40 .2853509E Jazzway" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Светильник светодиодный ДКУ 80Вт 08-80-01 Shtorm LED TH-00-80 Fresh 8400Лм 5000К IP65 КСС-Д, Эско Новый свет 30200080747" Кол-во: 20

"Позиция 52" "Кабель ВВГнг(А)-П 3*2,5 (N,PE) -0,66 Дмитров-кабель" Кол-во: 100

"Позиция 53" "Асинхронный электродвигатель взрывозащищенный АД 4АВР100L2 У2 ∆∕y=220/380 В 5,5 кВт, n= 2850 об/мин 19.4/11,2 А cosϕ=0,88, ɳ=84,7%I P54" Кол-во: 2