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    Главная / Торги / Приобретение электротоваров для филиала в г. Волгоград

    Приобретение электротоваров для филиала в г. Волгоград

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 16:0007.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008432Дата и время окончания срока приема заявок поставка элетротоваровЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008432

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение электротоваров для филиала в г. Волгоград

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.08.2020 12:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ВФ_Энергетик_Заявка_на_ЭТП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 516

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    maleva.ae@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малёва Алена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка элетротоваров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.08.2020 16:00 GMT +307.08.2020 16:0007.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008432Дата и время окончания срока приема заявок поставка элетротоваровЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.08.2020 16:0010.08.2020 16:0010.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008432Дата и время вскрытия заявок поставка элетротоваровЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    11.08.2020 16:0011.08.2020 16:0011.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008432Подведение итогов не позднее поставка элетротоваровЧелябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.08.202011.08.2020 16:0011.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008432Подведение итогов не позднее поставка элетротоваровЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элетротоваров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    заявка

    05.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Розетка одинарная механизм с заземляющим контактом 16 А, цвет белый (GSL000143 ) GLOSSA Schneider Electric"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Рамка одноместная, цвет белый (GSL000101 ) GLOSSA Schneider Electric"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Рамка двухместная горизонтальная, цвет белый (GSL000102 ) GLOSSA Schneider Electric"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Рамка четырёхместная горизонтальная, цвет белый (GSL000104 ) GLOSSA Schneider Electric"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Розетка двойная в сборе с заземляющим контактом 16 А, цвет белый (GSL000124 ) GLOSSA Schneider Electric"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Выключатель одноклавишный в сборе 10 А, цвет белый (GSL000112 ) GLOSSA Schneider Electric"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Выключатель одноклавишный механизм 10 А, цвет белый (GSL000111 ) GLOSSA Schneider Electric"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Розетка 2- местная 16 А с заземлением с крышкой IP54 серый с защитными шторками Серия Мурманск"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Розетка двухместная с заземлением открытой установки PA16-007B ЭТЮД Schneider Electric"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Розетка двухместная с заземлением скрытой установки PC16-007B ЭТЮД Schneider Electric"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Вилка угловая с заземлением 16А белая 10027 Makel"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Вилка с заземлением. Белая, 10002 Makel"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Лампа PHILIPS TUV T830W/G30 T8 ULTRA VIOLET"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Выключатель автоматический дифференциального тока BMR415C16 C16 30мА тип АС 1P+N 4.5kA 2CSR645041R1164 ABB"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Автоматический выключатель модульный ABB BMS413 3п 25А C 4,5кA (2CDS643041R0254)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Автоматический выключатель модульный ABB SH203L 3п 16А C 4,5кA AC (перемен.) (2CDS243001R0164)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Термоусаживаемая трубка 6/3 ТУТнг набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) SQ0518-0503 TDM"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Наконечний мягкий (втулочный) ИЭК 2,5 мм²; 4мм² и 6 мм² Наконечник штыревой НШВИ 2,5- 8 (КВТ) 100шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Гильза медная луженая ГМЛ 6-4 ДПА"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Стяжка кабельная (хомут) 350х4,8 (уп./100шт) черная нейлон"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Стяжка кабельная (хомут) 150х2,5 (уп./100шт) черная нейлон"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Стяжка кабельная (хомут) 250х3,6 (уп./100шт) черная нейлон"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Изолента ПВХ красная 19х20м 6778 Pro-Line"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Изолента ПВХ зеленая 19х20м 6815 Pro-Line"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Изолента ПВХ желтая 19х20м 6805 Pro-Line"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Изолента ПВХ желто-зеленая полосатая 19х20м 9775 Pro-Line"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Изолента ПВХ синяя 19х20м 6816 Pro-Line"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Изолента ПВХ белая 19х20м 6777 Pro-Line"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Изолента ПВХ черная 19х20м 6817 Pro-Line"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Изолента хлопчатобумажная двухсторонняя ширина 20мм 2ПОЛ (300г)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Дюбель-гвоздь потайная манжета 6 х 40 усы Omax /кратно 175 шт"

    Кол-во: 700

    "Позиция 32"

    "Труба ПВХ гибкая гофрированная 20мм с протяжкой строительная PR.032000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "Труба ПНД гофрированная 20мм строительная безгалогенная (HF) с протяжкой черная PR.022051"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Гофра труба с протяжкой черная Ø20мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "Держатель труб с защелкой д.20мм Полистирол черный PR.02720ч Промрукав"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Дюбель хомут нейлоновый 19-25 мм белый (100 шт)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Саморез по металлу с прессшайбой "клоп" с буром 4,2х16 цинк (шлиц под биту PH2)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Саморез гипрок-дерево 3,5х 25 черный "ШСГД" (3,8х25) (шлиц под биту PH2)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Бита PH 2х50 мм Профи WHIRLPOWER 57577"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Бита PH 2х90 мм Профи WHIRLPOWER 57580"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Бита для кровельных саморезов 4,8 и 5,5мм 8х65 мм (БИБЕР 84623) (на гайку М5)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Бита для кровельных саморезов 6,3мм 10х65 мм (БИБЕР 84624) (на гайку М6)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Крепеж для ГКЛ (бабочка) для гипрока OLA "бабочка" нейлоновый с шурупом Sormat 75201"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Анкер для ГКЛ (вкручивающиеся) для гипрока KLA M "DRIVA" металлический с шурупом Sormat 75920"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Кабель КПГН 5х6 мм²"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "Токоизмерительныке клещи 266 EKF Master"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Гильза медная луженая ГМЛ 6-4 ДПА 1уп. - 100шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Предохранитель высоковольтный ПТ 1.1 10-8-12,5 УХЛ3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Предохранитель высоковольтный ПТ 1.1 6-8-12,5 УХЛ4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Светильник светодиодный ДВО/ДПО 36Вт PPL 595/U 6500К 3000Лм Призм 595*595 IP40 .2853509E Jazzway"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Светильник светодиодный ДКУ 80Вт 08-80-01 Shtorm LED TH-00-80 Fresh 8400Лм 5000К IP65 КСС-Д, Эско Новый свет 30200080747"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Кабель ВВГнг(А)-П 3*2,5 (N,PE) -0,66 Дмитров-кабель"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Асинхронный электродвигатель взрывозащищенный АД 4АВР100L2 У2 ∆∕y=220/380 В 5,5 кВт, n= 2850 об/мин 19.4/11,2 А cosϕ=0,88, ɳ=84,7%I P54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Асинхронный электродвигатель взрывозащищенный АД 4АВР100L2 У2 ∆∕y=220/380 В, 4,0 кВт, n= 1410 об/мин 15,0/8,7 А cosϕ=0,84, ɳ=84,2% IP54"

    Кол-во: 2

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