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Номер извещения
ГП008432
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение электротоваров для филиала в г. Волгоград
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 12:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 516
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
maleva.ae@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малёва Алена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка элетротоваров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2020 16:00 GMT +307.08.2020 16:0007.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008432Дата и время окончания срока приема заявок поставка элетротоваровЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
10.08.2020 16:0010.08.2020 16:0010.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008432Дата и время вскрытия заявок поставка элетротоваровЧелябинск
Подведение итогов не позднее
11.08.2020 16:0011.08.2020 16:0011.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008432Подведение итогов не позднее поставка элетротоваровЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка элетротоваров
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 700
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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