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Номер извещения
32009382512
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой камеры К-1 на существующей тепловой сети 2Ду=50мм с организацией врезки и установкой отключающей арматуры (ул. Монастырская, 12б)» для нужд ООО «ПСК» (668/20)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 08:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506
Контактный телефон
+7 342 243-63-85
Факс
Адрес электронной почты
Ivanova.Yuliya@tplusgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Юлия Станиславовна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, Комсомольский пр.,48
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Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой камеры К-1 на существующей тепловой сети 2Ду=50мм с организацией врезки и установкой отключающей арматуры (ул. Монастырская, 12б) для нужд ООО «ПСК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 12:00 GMT +324.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382512Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой камеры К-1 на существующей тепловой сети 2Ду=50мм с организацией врезки и установкой отключающей арматуры (ул. Монастырская, 12б) для нужд ООО «ПСК»г. Пермь, Комсомольский пр.,48
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 12:0024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009382512Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой камеры К-1 на существующей тепловой сети 2Ду=50мм с организацией врезки и установкой отключающей арматуры (ул. Монастырская, 12б) для нужд ООО «ПСК»г. Пермь, Комсомольский пр.,48
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 15:0030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382512Подведение итогов не позднее Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой камеры К-1 на существующей тепловой сети 2Ду=50мм с организацией врезки и установкой отключающей арматуры (ул. Монастырская, 12б) для нужд ООО «ПСК»г. Пермь, Комсомольский пр.,48
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382512Подведение итогов не позднее Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой камеры К-1 на существующей тепловой сети 2Ду=50мм с организацией врезки и установкой отключающей арматуры (ул. Монастырская, 12б) для нужд ООО «ПСК»г. Пермь, Комсомольский пр.,48
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой камеры К-1 на существующей тепловой сети 2Ду=50мм с организацией врезки и установкой отключающей арматуры (ул. Монастырская, 12б) для нужд ООО «ПСК»
Начальная цена
749 023,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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