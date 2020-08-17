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Номер извещения
ГП020296
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка технологического и прочего оборудования (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений, шайбы дроссельные)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 4369
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
s.nesterov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нестеров Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Технологическое и прочее оборудование (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 10:00 GMT +317.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020296Дата и время окончания срока приема заявок Технологическое и прочее оборудование (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений)Москва
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 16:0025.09.2020 16:0025.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020296Подведение итогов не позднее Технологическое и прочее оборудование (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Технологическое и прочее оборудование (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 27
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Технологическое и прочее оборудование (Шайба дроссельная)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 10:00 GMT +317.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020296Дата и время окончания срока приема заявок Технологическое и прочее оборудование (Шайба дроссельная)Москва
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 16:0025.09.2020 16:0025.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020296Подведение итогов не позднее Технологическое и прочее оборудование (Шайба дроссельная)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Технологическое и прочее оборудование (Шайба дроссельная)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Технологическое и прочее оборудование (Комплект деталей фланцевых соединений)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 10:00 GMT +317.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020296Дата и время окончания срока приема заявок Технологическое и прочее оборудование (Комплект деталей фланцевых соединений)Москва
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 16:0025.09.2020 16:0025.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020296Подведение итогов не позднее Технологическое и прочее оборудование (Комплект деталей фланцевых соединений)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Технологическое и прочее оборудование (Комплект деталей фланцевых соединений)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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