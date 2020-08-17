Технологическое и прочее оборудование (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений)

Дата и время окончания срока приема заявок

Технологическое и прочее оборудование (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Соединение шланговое Ду50 чертеж 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.481а.ТХ2.Н2" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Переход 57-22 Рр25МПа черт.4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.481а.ТХ2.Н3" Кол-во: 6

"Позиция 3" "Переход 32х5-28х4,5 черт.4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.481а.ТХ2.Н4" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(E-F)-100х1,6-09Г2С с фланцами, прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду100 Ру1,6МПа ст.09Г2С исполнение E-F, для сред азот, конденсат, метанол, ЛВЖ, газ, ДЭГ, ТЭГ хладостойкого исполнения Хл(-60гр.С)" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-15х20-09Г2С К(J).00.00-03 З(J).00.00-03 с фланцами прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду15 Ру20МПа ст.09Г2С исполнение J, для сред азот, конденсат, метанол, ЛВЖ, газ, ДЭГ, ТЭГ хладостойкого исполнения Хл(-60грС)" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(E-F)-50х1,6-09Г2С К(E-F).00.00-05 З(E-F).00.00-05 ТУ 4019-98 Ду50 Ру1,6МПа ст.09Г2С исполнение E-F с фланцами, прокладками и крпежом, для сред азот, конденсат, метанол, ЛВЖ, газ, ДЭГ,ТЭГ исп. ХЛ(-60гр.С)" Кол-во: 7

"Позиция 7" "Штуцер ШП-32-УХЛ1 ТУ 1468-033-96950580-2015 под приварку Dн32мм, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 в комплекте с хомутом" Кол-во: 5

"Позиция 8" "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(E-F)-50х1,6-09Г2С с прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду50 Ру1,6МПа ст.09Г2С исполнение E-F" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Штуцер ШП-32-УХЛ1 ТУ 1468-033-96950580-2015 под приварку Dн32мм, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 в комплекте с хомутом" Кол-во: 27

"Позиция 10" "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(E-F)-50х1,6-09Г2С с прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду50 Ру1,6МПа ст.09Г2С исполнение E-F" Кол-во: 5

"Позиция 11" "Штуцер DN15 PN16,0МПа чертеж 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.481.ТХ2.Н1" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Штуцер DN100 PN16,0МПа чертеж 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.481.ТХ2.Н1" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Соединение шланговое Ду25 Чертеж СШ.Г.2.Хл.000.00-03 чертеж 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.481.ТХ2.Н2 Разработчик ОАО "ВНИПИгаздобыча"" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Крышка фланцевая КФ.(J)-25х20-09Г2С ТУ 4019-98 с ответным фланцем исп.J, прокладками и крепежом Ду25 Ру20МПа из стали 09Г2С ХЛ(-60)" Кол-во: 2