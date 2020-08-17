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    Главная / Торги / Поставка технологического и прочего оборудования (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений, шайбы дроссельные)

    Поставка технологического и прочего оборудования (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений, шайбы дроссельные)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020296Дата и время окончания срока приема заявок Технологическое и прочее оборудование (Шайба дроссельная)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020296

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка технологического и прочего оборудования (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений, шайбы дроссельные)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 09:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ_Лот_2.7z

    ДЗЦ_Лот_1.7z

    ДЗЦ_Лот_3.7z

    Протокол_ГП020296_ЭТП.pdf

    Протокол_ГП020296_ЭТП.pdf

    Протокол_ГП020296_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4369

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    s.nesterov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестеров Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Технологическое и прочее оборудование (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 10:00 GMT +317.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020296Дата и время окончания срока приема заявок Технологическое и прочее оборудование (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2020 16:0025.09.2020 16:0025.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020296Подведение итогов не позднее Технологическое и прочее оборудование (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.202025.09.2020 16:0025.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020296Подведение итогов не позднее Технологическое и прочее оборудование (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Технологическое и прочее оборудование (Соединения и крышки фланцевые, переходы, штуцера, комплекты деталей фланцевых соединений)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/729912/name/5f59e154866946.92192173

    10.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соединение шланговое Ду50 чертеж 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.481а.ТХ2.Н2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Переход 57-22 Рр25МПа черт.4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.481а.ТХ2.Н3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Переход 32х5-28х4,5 черт.4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.481а.ТХ2.Н4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(E-F)-100х1,6-09Г2С с фланцами, прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду100 Ру1,6МПа ст.09Г2С исполнение E-F, для сред азот, конденсат, метанол, ЛВЖ, газ, ДЭГ, ТЭГ хладостойкого исполнения Хл(-60гр.С)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-15х20-09Г2С К(J).00.00-03 З(J).00.00-03 с фланцами прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду15 Ру20МПа ст.09Г2С исполнение J, для сред азот, конденсат, метанол, ЛВЖ, газ, ДЭГ, ТЭГ хладостойкого исполнения Хл(-60грС)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(E-F)-50х1,6-09Г2С К(E-F).00.00-05 З(E-F).00.00-05 ТУ 4019-98 Ду50 Ру1,6МПа ст.09Г2С исполнение E-F с фланцами, прокладками и крпежом, для сред азот, конденсат, метанол, ЛВЖ, газ, ДЭГ,ТЭГ исп. ХЛ(-60гр.С)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Штуцер ШП-32-УХЛ1 ТУ 1468-033-96950580-2015 под приварку Dн32мм, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 в комплекте с хомутом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(E-F)-50х1,6-09Г2С с прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду50 Ру1,6МПа ст.09Г2С исполнение E-F"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Штуцер ШП-32-УХЛ1 ТУ 1468-033-96950580-2015 под приварку Dн32мм, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 в комплекте с хомутом"

    Кол-во: 27

    "Позиция 10"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(E-F)-50х1,6-09Г2С с прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду50 Ру1,6МПа ст.09Г2С исполнение E-F"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Штуцер DN15 PN16,0МПа чертеж 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.481.ТХ2.Н1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Штуцер DN100 PN16,0МПа чертеж 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.481.ТХ2.Н1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Соединение шланговое Ду25 Чертеж СШ.Г.2.Хл.000.00-03 чертеж 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.481.ТХ2.Н2 Разработчик ОАО "ВНИПИгаздобыча""

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Крышка фланцевая КФ.(J)-25х20-09Г2С ТУ 4019-98 с ответным фланцем исп.J, прокладками и крепежом Ду25 Ру20МПа из стали 09Г2С ХЛ(-60)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-15х20-09Г2С К(J).00.00-03 З(J).00.00-03 с фланцами прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду15 Ру20МПа ст.09Г2С исполнение J, для сред азот, конденсат, метанол, ЛВЖ, газ, ДЭГ, ТЭГ хладостойкого исполнения Хл(-60грС)"

    Кол-во: 3

    Лот 2

    Технологическое и прочее оборудование (Шайба дроссельная)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 10:00 GMT +317.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020296Дата и время окончания срока приема заявок Технологическое и прочее оборудование (Шайба дроссельная)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2020 16:0025.09.2020 16:0025.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020296Подведение итогов не позднее Технологическое и прочее оборудование (Шайба дроссельная)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.202025.09.2020 16:0025.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020296Подведение итогов не позднее Технологическое и прочее оборудование (Шайба дроссельная)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Технологическое и прочее оборудование (Шайба дроссельная)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/729914/name/5f59e1815aa064.96188889

    10.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шайба дроссельная 8мм 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.482а.ТХ2.Н5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шайба дроссельная 8мм 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.482б.ТХ2.Н5"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Технологическое и прочее оборудование (Комплект деталей фланцевых соединений)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 10:00 GMT +317.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020296Дата и время окончания срока приема заявок Технологическое и прочее оборудование (Комплект деталей фланцевых соединений)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2020 16:0025.09.2020 16:0025.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020296Подведение итогов не позднее Технологическое и прочее оборудование (Комплект деталей фланцевых соединений)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.202025.09.2020 16:0025.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020296Подведение итогов не позднее Технологическое и прочее оборудование (Комплект деталей фланцевых соединений)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Технологическое и прочее оборудование (Комплект деталей фланцевых соединений)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/729919/name/5f59e21650dbf4.72514261

    10.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-25х16-09Г2С ТУ 4019-98 Ду25 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J, с фланцами прокладками и крепежом"

    Кол-во: 1

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    • Гибкий подход при рассмотрении
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