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Номер извещения
ГП008431
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуга по капитальному ремонту путей(Техническое задание приложено)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.08.2020 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,
Почтовый адрес
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ
Контактный телефон
+7 343 336-67-97
Факс
+7 343 336-67-80
Адрес электронной почты
e.polyakova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по капитальному ремонту путей (техническое задание приложено)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 09:00 GMT +319.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008431Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по капитальному ремонту путей (техническое задание приложено)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 12:0019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008431Дата и время вскрытия заявок Услуга по капитальному ремонту путей (техническое задание приложено)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по капитальному ремонту путей (техническое задание приложено)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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