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    Главная / Торги / Услуга по капитальному ремонту путей(Техническое задание приложено)

    Услуга по капитальному ремонту путей(Техническое задание приложено)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008431Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по капитальному ремонту путей (техническое задание приложено)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008431

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуга по капитальному ремонту путей(Техническое задание приложено)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.08.2020 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    055-ПЖТ-500_от_05.08.2020_Полякова_ЕВ.pdf

    Техническое_задание.docx

    Протокол_подведения_итогов_ГП008431.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЖТ-55
    Все закупки и тендеры ПЖТ-55

    Юридический адрес

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    Почтовый адрес

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-97

    Факс

    +7 343 336-67-80

    Адрес электронной почты

    e.polyakova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по капитальному ремонту путей (техническое задание приложено)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 09:00 GMT +319.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008431Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по капитальному ремонту путей (техническое задание приложено)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 12:0019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008431Дата и время вскрытия заявок Услуга по капитальному ремонту путей (техническое задание приложено)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008431Подведение итогов не позднее Услуга по капитальному ремонту путей (техническое задание приложено)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по капитальному ремонту путей (техническое задание приложено)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЖТ-55
    Все закупки и тендеры ПЖТ-55

    Адрес местонахождения

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718346/name/5f3fb210bc38f0.28239644

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по капитальному ремонту путей(Техническое задание приложено)"

    Кол-во: 1

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