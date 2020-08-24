аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Можайского, д. 11

Предмет договора

Здание (Нежилое здание, Учебное здание), назначение: нежилое, общая площадь: 1072,6 кв. м, кадастровый номер: 42:25:0102011:1318, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Здание расположено на земельном участке общей площадью 3503 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание АБК, кадастровый номер: 42:25:0102011:24. Согласно данным ЕГРН права на земельный участок не зарегистрированы.