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Номер извещения
32009380095
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка авиаГСМ г. Якутск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 4112 49-12-27
Факс
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Адрес электронной почты
Bubyakin.Danil@yakutia.aero
Ф.И.О. контактного лица
Бубякин Данил Данилович
Место рассмотрения предложений
Якутск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка авиаГСМ г. Якутск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 04:00 GMT +314.08.2020 04:0014.08.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380095Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиаГСМ г. ЯкутскЯкутск
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 04:0014.08.2020 04:0014.08.2020 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009380095Дата и время вскрытия заявок Поставка авиаГСМ г. ЯкутскЯкутск
Подведение итогов не позднее
17.08.2020 08:0017.08.2020 08:0017.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380095Подведение итогов не позднее Поставка авиаГСМ г. ЯкутскЯкутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиаГСМ г. Якутск
Начальная цена
73 344 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1000.00000
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