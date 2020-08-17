Предмет договора

Здание тира, назначение: нежилое, общей площадью 993,2 кв. м, кадастровый номер: 48:04:0600313:137 (далее – Здание). Здание расположено на земельном участке общей площадью 7304 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания склада автомобильного имущества, кадастровый номер: 48:04:0600313:4 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Администрацией Добринского муниципального района Липецкой области в пользование ПОУ «Добринский УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой области» по договору аренды земельного участка от 22.12.2011 № 285 сроком на 25 лет, о чем в ЕГРН 16.02.2012 сделана запись по регистрации № 48-48-12/001/2012-027.