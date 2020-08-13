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    Главная / Торги / Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (верхняя часть)

    Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (верхняя часть)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008423Дата и время окончания срока приема заявок Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (верхняя часть)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008423

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    244

    Наименование закупки

    Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (верхняя часть)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.08.2020 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТУ_5380-001-80532142-2008_на_модельные_комплекты.pdf

    Извещение_(коробка_клапана).doc

    ГП008423_second_parts_protocol_2.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (верхняя часть)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 09:00 GMT +313.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008423Дата и время окончания срока приема заявок Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (верхняя часть)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2020 09:0013.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008423Дата и время вскрытия заявок Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (верхняя часть)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    21.08.2020 12:0021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008423Подведение итогов не позднее Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (верхняя часть)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008423Подведение итогов не позднее Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (верхняя часть)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (верхняя часть)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/725733/name/5f50a605719673.44515069

    03.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модельный комплект Коробка клапана автоматического затвора (верхняя часть) черт.1261115 изм.3"

    Кол-во: 1

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