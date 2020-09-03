Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Объект расположен на берегу р. Амур в пригороде г. Хабаровска, в 25 км от центра города, в 28 км от железнодорожного вокзала и в 35 км от аэропорта г. Хабаровск. Площадь земельного участка 8,9 га. Земельный участок расположен на территории с развитой инженерной инфраструктурой. До объекта можно добраться как общественным транспортом: автобус № 10 (от ул. Серышева и ул. Карла Маркса), № 27 (из Южного микрорайона), № 107 (от автовокзала), так и водным транспортом. Объект расположен в живописном экологически-чистом месте на берегу реки Амур в зоне земель особо охраняемых территорий рядом с Государственным заповедником «Хехцир». Объект прекрасно подходит для проживания и достойного отдыха. Визуальный осмотр предмета публичного предложения осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником)