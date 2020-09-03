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Наименование процедуры
Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на продажу имущество: недвижимое и движимое имущество, входящее в состав гостинично-туристического комплекса для проживания и отдыха, расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарных единиц). Продавец: ПАО «Газпром»
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14
Номер извещения
ГП008429
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Недвижимое и движимое имущество, входящее в состав гостинично-туристического комплекса для проживания и отдыха, расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.). Имущество расположено на земельном участке площадью 8,9 га с кадастровым номером 27:17:0625001:1103, предоставленном Продавцу на основании договора аренды земельного участка № 267 от 21.04.2008 г. до 21.04.2057 г. Ввод имущества в эксплуатацию произведен с 2009 – 2016 г.
Начальная цена
306718800.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
20000000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-08-2020 12:10 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Объект расположен на берегу р. Амур в пригороде г. Хабаровска, в 25 км от центра города, в 28 км от железнодорожного вокзала и в 35 км от аэропорта г. Хабаровск. Площадь земельного участка 8,9 га. Земельный участок расположен на территории с развитой инженерной инфраструктурой. До объекта можно добраться как общественным транспортом: автобус № 10 (от ул. Серышева и ул. Карла Маркса), № 27 (из Южного микрорайона), № 107 (от автовокзала), так и водным транспортом. Объект расположен в живописном экологически-чистом месте на берегу реки Амур в зоне земель особо охраняемых территорий рядом с Государственным заповедником «Хехцир». Объект прекрасно подходит для проживания и достойного отдыха. Визуальный осмотр предмета публичного предложения осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
20007900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.kuznecova@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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