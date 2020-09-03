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    Главная / Торги / Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на продажу имущество: недвижимое и движимое имущество, входящее в состав гостинично-туристического комплекса для проживания и отдыха, расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарных единиц). Продавец: ПАО «Газпром»

    Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на продажу имущество: недвижимое и движимое имущество, входящее в состав гостинично-туристического комплекса для проживания и отдыха, расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарных единиц). Продавец: ПАО «Газпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2020 18:0003.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008429Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое и движимое имущество, входящее в состав гостинично-туристического комплекса для проживания и отдыха, расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.). Имущество расположено на земельном участке площадью 8,9 га с кадастровым номером 27:17:0625001:1103, предоставленном Продавцу на основании договора аренды земельного участка № 267 от 21.04.2008 г. до 21.04.2057 г. Ввод имущества в эксплуатацию произведен с 2009 – 2016 г. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на продажу имущество: недвижимое и движимое имущество, входящее в состав гостинично-туристического комплекса для проживания и отдыха, расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарных единиц). Продавец: ПАО «Газпром»

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14

    Номер извещения

    ГП008429

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Недвижимое и движимое имущество, входящее в состав гостинично-туристического комплекса для проживания и отдыха, расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.). Имущество расположено на земельном участке площадью 8,9 га с кадастровым номером 27:17:0625001:1103, предоставленном Продавцу на основании договора аренды земельного участка № 267 от 21.04.2008 г. до 21.04.2057 г. Ввод имущества в эксплуатацию произведен с 2009 – 2016 г.

    Начальная цена

    306718800.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    20000000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-08-2020 12:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    07.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложени_3_ИС_ПОЛНАЯ_ВЕРСИЯ_Краснореченское_.doc

    Приложение_2_Презентация.zip

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость, оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Объект расположен на берегу р. Амур в пригороде г. Хабаровска, в 25 км от центра города, в 28 км от железнодорожного вокзала и в 35 км от аэропорта г. Хабаровск. Площадь земельного участка 8,9 га. Земельный участок расположен на территории с развитой инженерной инфраструктурой. До объекта можно добраться как общественным транспортом: автобус № 10 (от ул. Серышева и ул. Карла Маркса), № 27 (из Южного микрорайона), № 107 (от автовокзала), так и водным транспортом. Объект расположен в живописном экологически-чистом месте на берегу реки Амур в зоне земель особо охраняемых территорий рядом с Государственным заповедником «Хехцир». Объект прекрасно подходит для проживания и достойного отдыха. Визуальный осмотр предмета публичного предложения осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    20007900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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