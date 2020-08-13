на право заключения договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и производственного контроля опасных и вредных производственных факторов (266_ГПТЭ/2020)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009380012 Уникальный номер закупки Номер закупки 266_ГПТЭ/2020 Наименование закупки на право заключения договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и производственного контроля опасных и вредных производственных факторов (266_ГПТЭ/2020) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос лучших условий Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО Юридический адрес 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35 Почтовый адрес 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35 Контактный телефон +7 812 207-01-05 доб. 2341 Факс -- Адрес электронной почты kozhevnikova.kv@gpte.ru Ф.И.О. контактного лица Кожевникова Ксения Викторовна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru