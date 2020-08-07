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    Главная / Торги / ТЗ-1_ Поставка ЗИП и оборудование для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    ТЗ-1_ Поставка ЗИП и оборудование для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 15:0007.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008421Дата и время окончания срока приема заявок ТЗ-1_ Поставка ЗИП и оборудование для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008421

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ТЗ-1_ Поставка ЗИП и оборудование для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 11:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_2_Ком_и_тех_предложение.xlsx

    ТЗ_№1_на_закупку_Оборудования_+_ЗИП_Дженерал.docx

    Договор_поставки_(МРТС_покупатель_с_усилением_ответственности).doc

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 132

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Smotritskii_P@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смотрицкий Павел Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТЗ-1_ Поставка ЗИП и оборудование для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.08.2020 15:00 GMT +307.08.2020 15:0007.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008421Дата и время окончания срока приема заявок ТЗ-1_ Поставка ЗИП и оборудование для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 16:0031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008421Подведение итогов не позднее ТЗ-1_ Поставка ЗИП и оборудование для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008421Подведение итогов не позднее ТЗ-1_ Поставка ЗИП и оборудование для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТЗ-1_ Поставка ЗИП и оборудование для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Воздухосборник (ресивер воздушный вертикальный, в комплекте манометр, трехходовой кран, кран для слива конденсата, клапан предохранительный) 5000 л., 10бар"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Винтовой компрессор с прямым приводом BERG"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Абразивоструйная устновка GN200. В комплекте: Сосуд объемом 200 л, сито, крышка, клапан регулировки подачи абразива MicroValve, фильтр влаго-маслоотделитель GN CAF, запорный конус с уплотнением, ревизионное окошко с уплотнением, обрезиненные изнутри фитинги и трубная арматура, страховочные тросики -2шт, блок дистанционного управления GN RCV, сдвоенный шланг 40м, пульт дистанционного управления GN DMH"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Установка безвоздушного распыления King 70:1 XL70-180 на колесной тележке в полном комплекте, с блоком тонкой фильтрации материала, всасывающим патрубком, шлангом ВД 3/8 500 Бар 15 м, шлангом 1/4 500 Бар 1,8 м, соединителями, краскораспылителем XTR7, соплом HD 519"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "GN-TR25 Транспортный модуль вращателя на рельсовом пути грузоподьемностью 25 т"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Модуль роликовой опоры вращателя на рельсовом пути грузоподьемностью 25 т"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    ""Ремкомплект Xtreme объемом"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "180 куб. см""

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Шток для насоса L180CС"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Гайка уплотнительная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Картридж ,уплотнение,горловина"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Корпус выпускной"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Штифт с авт. стопорм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Цилиндр нижний блок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Клапан, поршень"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Корпус впуск"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Направляющая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Планка, впускной клапан"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Седло"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Крышка, фильтр верхняя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Пружина сжатия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Опора, фильтр"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Фильтр mesh 60"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Комплект для ремонта пистолета-распылителя XTR7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Комплект для ремонта пистолета-распылителя XTR5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Соплодержатель XHD 7/8""

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Комплект уплотнения гнезда клапана для насадок XHD RAC (комплект из 5 шт)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Сопло XHD 525 (для пистолета - распылителя)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Сопло XHD 527 (для пистолета - распылителя)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Шланг соединительный, 7250 фунтов на кв. дюйм, 1/2 внутреннего диаметра, 3фута"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Шланг соединительный, 7250 фунтов на кв. дюйм, 3/8 внутреннего диаметра, 25 футов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Шланг соединительный, 7250 фунтов на кв. дюйм, 3/8 внутреннего диаметра, 50 футов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Клапан снятия давления"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Модель насоса L180С2 в сборе"

    Кол-во: 18

    "Позиция 35"

    "Соединение, 3/8 m х 1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 36"

    "Соединение, 3/8 (f) х 1/4 (m), 7250 фунтов на кв. дюйм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Фитинг зазубренный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 38"

    "Фитинг, колено, 90°, 1/2 сталь"

    Кол-во: 18

    "Позиция 39"

    "Фитинг, ниппель, 1/2 дюйма, 7400 фунтов на кв. дюйм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 40"

    "Фитинг, колено 60 , 1/2 дюйма, 7250 фунтов на кв. дюйм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Трубка полиамидная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Уплотнительное кольцо круглого сечения"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Заглушка трубная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Заглушка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Сцепление байонетное, CFT"

    Кол-во: 60

    "Позиция 46"

    "Ниппель 1-1/4", обрезиненный (аналог Contracor 10911) , шт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 47"

    "Муфта с накидной гайкой, прямая, 1 1/4", (МП) /"американка"/"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Муфта с накидной гайкой, прямая, 1 1/4", (ММ) /"американка"/"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Тройник 45° 1 1/4" (МММ), обрезин."

    Кол-во: 80

    "Позиция 50"

    "Трубка 1 1/4", (100мм), обрезин."

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Сервисный узел бака DBS, комплект"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Сопло Вентури GN UBC 9,5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Сопло Вентури GN UBC 12,5 GN-UBC-125 12,5 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "Тросик страховочный до 1” В.Д."

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Тросик страховочный 1.1/4” – 3” В.Д."

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Рукав а/с 32x48, бухта 40м, ExtraBlast-32"

    Кол-во: 60

    "Позиция 57"

    "Рукав воздушный 9 x15; бухта 40м,морозостойкие"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Фильтр воздуха дыхания, двухпостовой, модель FP-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Лампа пескоструйщика, 12V/5W (=35W), кабель длиной 3м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Дозатор абразива SGV (со вставкой)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Вставка резиновая для SGV, зап.часть"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Уплотнитель герметизирующий конусный (резина)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Седло герметизирующего уплотнителя (резина"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Соплодержатель NHP-2 для а/с рукава 32 х 48мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 65"

    "Уплотнитель резиновый для сцепления NHP-2."

    Кол-во: 1500

    "Позиция 66"

    "Кран шаровый , 1, 1/4" (MM)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Кран шаровый, 1" (ММ)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Кран шаровый , 3/4"(ММ)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 69"

    "Кран шаровый 1/2"(ММ)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "Кран шаровый 2" (ММ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Хомут силовой двух балтовый с язычками 3/8""

    Кол-во: 40

    "Позиция 72"

    "Хомут силовой двух балтовый с язычками1/2""

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Хомут силовой двух балтовый с язычками3/4""

    Кол-во: 30

    "Позиция 74"

    "Хомут силовой двух балтовый с язычками1""

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Хомут силовой двух балтовый с язычками1 1/4""

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "Хомут силовой двух балтовый с язычками 2""

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Рамка к шлему APOLLO-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Пелерина к шлему APOLLO-100 ,50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "90733D Фиксатор рамы Apollo 100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 80"

    "21045D Шлем дробеструйный Apollo-100 в комплекте"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "90130D Шланг подачи воздуха Apollo 100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 82"

    "Воротник к шлему APOLLO-100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Уплотнение под рамку"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Ремень к шлему"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Нипель-разъем для шланга подачи воздуха Apollo 100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Регулятор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Сетка для Apollo 100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Внутреннее стекло к шлему APOLLO-100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 89"

    "Стекло среднее к шлему APOLLO-100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 90"

    "Пленка наружняя к шлему APOLLO-100 (уп25шт.)"

    Кол-во: 160

    "Позиция 91"

    "Костюм абразивоструйщика проф., замша / хлопок, перчатки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Перчатки для пескоструйщика (1пара)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 93"

    "Быстросъемное FCA-M"

    Кол-во: 30

    "Позиция 94"

    "Быстросъемное FCA-F"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Картридж сменный для воздушного фильтра FP-C"

    Кол-во: 15

    "Позиция 96"

    "04411I Климат-контроль шлема Apollo"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Краскораспылитель"

    Кол-во: 6

    "Позиция 98"

    "Ремкомплект для краскораспылителя Walcom"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Комплект сопел 2,5мм Walcom"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Комплект сопел 2,2мм Walcom"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Комплект сопел 1,7мм Walcom"

    Кол-во: 5

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    • Любые заказчики и поставщики
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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