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Наименование процедуры
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Забайкальский край, г. Чита, ул. Казачья, д. 3б, пом. 1. Общая площадь – 341,3 кв.м.)
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Забайкальский край, г. Чита, ул. Казачья, д. 3б, пом. 1
Номер извещения
ГП008420
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Забайкальский край, г. Чита, ул. Казачья, д. 3б, пом. 1. Общая площадь – 341,3 кв.м.)
Начальная цена
50.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
17065.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-08-2020 11:39 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.09.2020 10:00
Дата и время проведения
18.09.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
341,3 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
24965.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
utvvo.oz@yandex.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 4212 56-78-50
Адрес местонахождения продавца/инициатора
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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