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    Главная / Торги / Отбор организации на поставку запасных частей для автотранспорта

    Отбор организации на поставку запасных частей для автотранспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 11:5913.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380562Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для транспортных средствАрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009380562

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    377871

    Наименование закупки

    Отбор организации на поставку запасных частей для автотранспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.08.2020 13:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_об_изменении__1.pdf

    Техническое_задание_редакция_№1.docx

    Форма_3_коммерческое_предложение_редакция№1.xlsx

    Форма_12_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_№377871.docx

    Проект_договора_.docx

    Приложение_№1_-Прайс-лист.xls

    Приложение_№_2-_Форма_Заявки.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_№377871.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Почтовый адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Контактный телефон

    +7 818 263-65-36

    Факс

    +7 818 268-10-08

    Адрес электронной почты

    PropalovaYA@arhgpgr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пропалова Яна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для транспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380562Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для транспортных средствАрхангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для транспортных средств

    Начальная цена

    4 550 109,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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