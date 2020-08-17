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Номер извещения
32009379967
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дождеприемников и люков для нужд МУП г. Сочи «Водосток».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.08.2020 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ СОВЕТСКАЯ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 38, ПОМЕЩЕНИЕ 14
Почтовый адрес
354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Воровского, 1/2, Главпочтамт, а/я 794
Контактный телефон
+7 8622 64-88-37
Факс
--
Адрес электронной почты
vodostok_sochi@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нестеренко Владимир Васильевич
Место рассмотрения предложений
Краснодарский край город Сочи, ул. Советская, д. 38 помещение 14
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дождеприемников и люков для нужд МУП г. Сочи «Водосток».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 10:00 GMT +317.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379967Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дождеприемников и люков для нужд МУП г. Сочи «Водосток».Краснодарский край город Сочи, ул. Советская, д. 38 помещение 14
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 10:0017.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009379967Дата и время вскрытия заявок Поставка дождеприемников и люков для нужд МУП г. Сочи «Водосток».Краснодарский край город Сочи, ул. Советская, д. 38 помещение 14
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дождеприемников и люков для нужд МУП г. Сочи «Водосток».
Начальная цена
663 666,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Г.СОЧИ ВОДОСТОК
Все закупки и тендеры МУП Г.СОЧИ ВОДОСТОК
Адрес местонахождения
354000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ СОВЕТСКАЯ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 38, ПОМЕЩЕНИЕ 14
354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Воровского, 1/2, Главпочтамт, а/я 794
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 100.00000
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