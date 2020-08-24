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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Московская область, Клинский р-н, г. Клин, ул. Маяковского, д. 39

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Московская область, Клинский р-н, г. Клин, ул. Маяковского, д. 39

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 15:3024.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008410Дата и время окончания срока приема заявок 1.Здание учебного корпуса № 1, назначение: нежилое, этажность: 2, общая площадь: 2056,5 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77032, литер 1Б, принадлежит на праве собственности; 2. Здание учебного корпуса № 2, назначение: нежилое, этажность: 5, общая площадь: 636,5 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77035, литер 2Б, принадлежит на праве собственности; 3. Здание гаража, назначение: нежилое, общая площадь: 314,6 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77034, литер 3Б, принадлежит на праве собственности; 4. Проходная, назначение: нежилое, общая площадь: 27,8 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77033, литер 4Б, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке общей площадью 10 095 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под автошколу, кадастровый номер: 50:03:0010207:194 (далее – Земельный участок). Земельный участок принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Московская область, Клинский р-н, г. Клин, ул. Маяковского, д. 39

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Московская область, Клинский р-н, г. Клин, ул. Маяковского, д. 39

    Номер извещения

    ГП008410

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    1.Здание учебного корпуса № 1, назначение: нежилое, этажность: 2, общая площадь: 2056,5 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77032, литер 1Б, принадлежит на праве собственности; 2. Здание учебного корпуса № 2, назначение: нежилое, этажность: 5, общая площадь: 636,5 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77035, литер 2Б, принадлежит на праве собственности; 3. Здание гаража, назначение: нежилое, общая площадь: 314,6 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77034, литер 3Б, принадлежит на праве собственности; 4. Проходная, назначение: нежилое, общая площадь: 27,8 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77033, литер 4Б, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке общей площадью 10 095 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под автошколу, кадастровый номер: 50:03:0010207:194 (далее – Земельный участок). Земельный участок принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования.

    Начальная цена

    5592840.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-08-2020 11:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.08.2020 17:30

    Дата и время проведения

    27.08.2020 11:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    заявка

    сведения об участнике

    извещение_повышение_понижение_Клин_(2)_(1)_(1).docx

    образец ДКП

    согласие

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 3569153851677

    Адрес электронной почты

    m.lugovkin@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 35689153851677

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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