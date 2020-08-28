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Наименование процедуры
продажа несамоходного парома "Баржа 3319", идентификационный номер судна К-01-2664
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
427958, Россия, Удмуртская Республика, Камбарский р-н, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2
Номер извещения
ГП008413
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПОРТ КАМБАРКА
Предмет договора
продажа несамоходного парома "Баржа 3319", идентификационный номер судна К-01-2664.100% предоплата на расчетный счет продавца.
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-08-2020 11:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
продажа несамоходного парома "Баржа 3319", идентификационный номер судна К-01-2664 Класс судна Р1,2, Проект 944/419. Габаритные размеры судна: длина 50,40 м, ширина 10,04 м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
ПРОДАЖА НЕЛИКВИДОВ
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПОРТ КАМБАРКА
Юридический адрес
427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2
Контактный телефон
+7 34153 3-80-45
Адрес электронной почты
oleg.ryabov@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щекалев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Камбарский район
Контактное лицо продавца/инициатора
Ижболдин Алексей Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oleg.ryabov@mecheltrans.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34153 3-80-45
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победитель определяется по наилучшему предложению.
Требования, предъявляемые к Участнику
не предъявляется
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
нет
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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