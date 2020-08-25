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Номер извещения
ГП008405
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АССБ. Модернизация управления системы освещения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-09-83
Адрес электронной почты
Shmidke.AV@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмидке Александр Васильевич
Место рассмотрения заявок
Омск
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АССБ. Модернизация управления системы освещения
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 05:30 GMT +325.08.2020 05:3025.08.2020 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008405Дата и время окончания срока приема заявок АССБ. Модернизация управления системы освещенияОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
АССБ. Модернизация управления системы освещения
Официальный сайт, на котором размещена документация
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