Предмет договора

Здание (Нежилое здание, стрелковый тир с лыжной базой), назначение: нежилое, общая площадь: 507,5 кв. м, кадастровый номер: 18:22:113006:233, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 23.09.2011 сделана запись регистрации № 18-18-20/002/2011-737, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, Шарканский р-он, с Шаркан, ул. Коммунальная, д. 3. Здание расположено на земельном участке общей площадью 2000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 18:22:113006:61, с адресными ориентирами: Удмуртская Республика, Шарканский р-он, с Шаркан, ул. Коммунальная, д. 3. Земельный участок предоставлен Администрацией МО «Шарканский район» в пользование ПОУ «Шарканский УСЦ РО ДОСААФ России УР» по договору аренды земельного участка от 14.12.2012 № 1064-з сроком на 49 (сорок девять) лет.