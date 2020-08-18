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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Шарканский р-он, с Шаркан, ул. Коммунальная, д. 3.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, Шарканский р-он, с Шаркан, ул. Коммунальная, д. 3
Номер извещения
ГП008406
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здание (Нежилое здание, стрелковый тир с лыжной базой), назначение: нежилое, общая площадь: 507,5 кв. м, кадастровый номер: 18:22:113006:233, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 23.09.2011 сделана запись регистрации № 18-18-20/002/2011-737, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, Шарканский р-он, с Шаркан, ул. Коммунальная, д. 3. Здание расположено на земельном участке общей площадью 2000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 18:22:113006:61, с адресными ориентирами: Удмуртская Республика, Шарканский р-он, с Шаркан, ул. Коммунальная, д. 3. Земельный участок предоставлен Администрацией МО «Шарканский район» в пользование ПОУ «Шарканский УСЦ РО ДОСААФ России УР» по договору аренды земельного участка от 14.12.2012 № 1064-з сроком на 49 (сорок девять) лет.
Начальная цена
887040.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-08-2020 10:53 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.08.2020 13:00
Дата и время проведения
20.08.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации о проведении аукциона
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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