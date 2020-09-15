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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, п. Спутник, д. 39. Общая площадь – 406,6 кв.м.)

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, п. Спутник, д. 39. Общая площадь – 406,6 кв.м.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2020 09:0015.09.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008407Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, п. Спутник, д. 39. Общая площадь – 406,6 кв.м.)Административные округа г Москвы /Печать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, п. Спутник, д. 39. Общая площадь – 406,6 кв.м.)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, п. Спутник, д. 39

    Номер извещения

    ГП008407

    Способ реализации

    Аренда

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное Общество Военторг

    Предмет договора

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, п. Спутник, д. 39. Общая площадь – 406,6 кв.м.)

    Начальная цена

    34.54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    14043.96

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-08-2020 10:53 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.09.2020 09:00

    Дата и время проведения

    18.09.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Аукционная_документация_Юг_№_2264-А-ВЮ_64_ПОВТОР.docx

    Извещение_Юг_№_2264-А-ВЮ_64_ПОВТОР.docx

    Приложение_№_3_Аукционной_документации_Лот_№_1.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    406,6 кв.м.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    21943.96

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное Общество Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Тишин Игорь Викторович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    zakupki@ut-uvo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 863 210-15-61

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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