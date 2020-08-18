Оказание услуг по экспресс доставке документов и грузов в города России и за рубеж на 2020 - 2022 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008436 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по экспресс доставке документов и грузов в города России и за рубеж на 2020 - 2022 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ Юридический адрес 105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36 Почтовый адрес 105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36 Контактный телефон +49 5221 532 05 доб. 553138 Факс {} Адрес электронной почты zakupki@rsb.ru Ф.И.О. контактного лица Блохин Юрий Александрович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

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