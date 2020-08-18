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    Главная / Торги / Оказание услуг по экспресс доставке документов и грузов в города России и за рубеж на 2020 - 2022 год

    Оказание услуг по экспресс доставке документов и грузов в города России и за рубеж на 2020 - 2022 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 12:3018.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008436Дата и время окончания срока приема заявок согласно документацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008436

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по экспресс доставке документов и грузов в города России и за рубеж на 2020 - 2022 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
    Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

    Юридический адрес

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Почтовый адрес

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Контактный телефон

    +49 5221 532 05 доб. 553138

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@rsb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блохин Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 12:30 GMT +318.08.2020 12:3018.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008436Дата и время окончания срока приема заявок согласно документацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 15:0031.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008436Подведение итогов не позднее согласно документацииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008436Подведение итогов не позднее согласно документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
    Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

    Адрес местонахождения

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Классификатор ОКПД2

    53.20.11.190

    Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта прочие

    53.20.19.120

    Услуги курьерские прочие, не включенные в другие группировки

    53.10.13.140

    Услуги по ускоренной пересылке посылочной почты

    53.10.12.000

    Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с письменной корреспонденцией

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приложение №1 Москва. Взвешенная стоимость, руб."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Приложение №2 Регионы. Взвешенная стоимость, руб."

    Кол-во: 1

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