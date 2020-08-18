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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008436
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по экспресс доставке документов и грузов в города России и за рубеж на 2020 - 2022 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.08.2020 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
Почтовый адрес
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
Контактный телефон
+49 5221 532 05 доб. 553138
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@rsb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блохин Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 12:30 GMT +318.08.2020 12:3018.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008436Дата и время окончания срока приема заявок согласно документацииМосква
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 15:0031.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008436Подведение итогов не позднее согласно документацииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
Адрес местонахождения
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
53.20.11.190
53.20.19.120
53.10.13.140
53.10.12.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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