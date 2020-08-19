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Номер извещения
ГП008409
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по озеленению объекта Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 24, БЦ «Аквамарин» Банка ГПБ (АО).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00 доб. 90235
Факс
--
Адрес электронной почты
Eduard.Protasevich@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Протасевич Эдуард Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по озеленению объекта Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 24, БЦ «Аквамарин» Банка ГПБ (АО).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 15:00 GMT +319.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008409Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по озеленению объекта Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 24, БЦ «Аквамарин» Банка ГПБ (АО).Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 15:0019.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008409Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по озеленению объекта Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 24, БЦ «Аквамарин» Банка ГПБ (АО).Москва
Подведение итогов не позднее
16.09.2020 16:0016.09.2020 16:0016.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008409Подведение итогов не позднее Оказание услуг по озеленению объекта Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 24, БЦ «Аквамарин» Банка ГПБ (АО).Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по озеленению объекта Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 24, БЦ «Аквамарин» Банка ГПБ (АО).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
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