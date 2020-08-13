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    Главная / Торги / Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта подземных газопроводов для АО «Рязаньгоргаз»

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта подземных газопроводов для АО «Рязаньгоргаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 09:5913.08.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380574Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта подземных газопроводов для АО "Рязаньгоргаз"390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009380574

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    27-ОКСи-08/2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта подземных газопроводов для АО «Рязаньгоргаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.08.2020 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_форме_1_-КП..docx

    Извещениеdoc.doc

    Приложение_к_Форме_1_-_ТП.docx

    Документация.....docx

    Техническое_задание_с_приложениями.docx

    Приложение_3_-_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Проект_договора.doc

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Почтовый адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Контактный телефон

    +7 4912 93-73-76

    Факс

    +7 4912 93-73-33

    Адрес электронной почты

    evg@gorgaz.ryazan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гамазкова Елена Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта подземных газопроводов для АО "Рязаньгоргаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 23:5919.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380574Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта подземных газопроводов для АО "Рязаньгоргаз"390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта подземных газопроводов для АО "Рязаньгоргаз"

    Начальная цена

    6 920 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/710267/name/5f3530fb64d9e2.25154604

    13.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Приложением 1 "Проект договора" и Приложением 2 "Техническая часть" к Документации."

    Кол-во: 1.00000

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