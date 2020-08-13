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Номер извещения
32009380574
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта подземных газопроводов для АО «Рязаньгоргаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
05.08.2020 13:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Почтовый адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Контактный телефон
+7 4912 93-73-76
Факс
+7 4912 93-73-33
Адрес электронной почты
evg@gorgaz.ryazan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гамазкова Елена Валериевна
Место рассмотрения предложений
390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18
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Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта подземных газопроводов для АО "Рязаньгоргаз"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 23:5919.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380574Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта подземных газопроводов для АО "Рязаньгоргаз"390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта подземных газопроводов для АО "Рязаньгоргаз"
Начальная цена
6 920 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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