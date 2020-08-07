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Номер извещения
ГП008404
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ТЗ1-1_ТЗ2_Поставка Ангаров Размер 18х42х10 м и Размер 15х91х5 м для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.08.2020 10:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 132
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Smotritskii_P@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смотрицкий Павел Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Ангаров Размер 18х42х10 м для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2020 15:00 GMT +307.08.2020 15:0007.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008404Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Ангаров Размер 18х42х10 м для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 16:0031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008404Подведение итогов не позднее Поставка Ангаров Размер 18х42х10 м для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Ангаров Размер 18х42х10 м для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 1
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