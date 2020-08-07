ТЗ1-1_ТЗ2_Поставка Ангаров Размер 18х42х10 м и Размер 15х91х5 м для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

"Позиция 1" "Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар), в составе: 1-Металлокаркас 2- Тентовое покрытие 3-Ворота: - распашные 4х4,5м (ШхВ), с 4- Система электрики и освещения 5-Система отопления 6-Система охранно-пожарной сигнализации 7-Вентиляция – естественная, в составе вентклапанов 1000х1000 м с электроприводом – 4 шт., детали для монтажа 8-Контейнер 40Ф Б/У (невозвратный – 2 шт.)"

"Позиция 2" "Каркасно-тентовой конструкции (быстровозводимого ангара типа «Двускат»), в составе: 1- Тент одинарный в I пространстве 2- Тент двойной в II и III пространстве 3- Фурнитура, анкера Размером 15х91х5 м. Каркас фермообразный, материал изготовления Сталь, фермы из профильных труб различного сечения, разборный, соединение болтовое. Проектирование. Антикоррозийное покрытие «грунт-эмаль 3 в 1». Тентовое покрытие, отдушины, напольник. Стандартный материал ПВХ плотностью 650 гр./кв.м. Ворота распашные 4х5м. каркасно-тентовые – 8 шт. Штора 4х5м. (в переходе из I во II) – 2 шт Штора вентиляционная в I пространстве 3х5м – 2 шт. Дверь 900х2100 – 2 шт. Швеллер П12 по периметру конструкции и под внутренними торцами"

Кол-во: 1