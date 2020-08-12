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    Главная / Торги / Поставка бумаги офисной

    Поставка бумаги офисной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379673Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги офиснойг. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009379673

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бумаги офисной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.08.2020 10:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора_бумага_РПЗ_511.docx

    Техническое_задание_бумага_РПЗ_511.docx

    Документация_РПЗ_511.docx

    Извещение_РПЗ_511.docx

    Протокол_рассмотрения_заявок_(подведения_итогов)_РПЗ_511.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-84-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.mordvinova@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Мордвинова Анна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги офисной

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 10:3019.08.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379673Подведение итогов не позднее Поставка бумаги офиснойг. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги офисной

    Начальная цена

    1 536 009,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718234/name/5f3fa5ebb2e605.19140621

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 1.00000

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