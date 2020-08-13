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Номер извещения
ГП008401
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка поковок более 150кг 08Х18Н10Т для АЭС АККУЮ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.08.2020 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-34
Факс
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Адрес электронной почты
a.v.shamanaev@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаманаев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка поковок более 150кг 08Х18Н10Т для АЭС АККУЮ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 17:00 GMT +313.08.2020 17:0013.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008401Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок более 150кг 08Х18Н10Т для АЭС АККУЮЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2020 17:0013.08.2020 17:0013.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008401Дата и время вскрытия заявок Поставка поковок более 150кг 08Х18Н10Т для АЭС АККУЮЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка поковок более 150кг 08Х18Н10Т для АЭС АККУЮ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
Документация лота
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