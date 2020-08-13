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    Главная / Торги / Поставка поковок более 150кг 08Х18Н10Т для АЭС АККУЮ

    Поставка поковок более 150кг 08Х18Н10Т для АЭС АККУЮ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 17:0013.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008401Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок более 150кг 08Х18Н10Т для АЭС АККУЮЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008401

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    315-562/20

    Наименование закупки

    Поставка поковок более 150кг 08Х18Н10Т для АЭС АККУЮ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.08.2020 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Поставка_поковок_более_150кг_08Х18Н10Т_для_АЭС_АККУЮ.pdf

    ГП008401_second_parts_protocol_ЭТП.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-34

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.v.shamanaev@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаманаев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка поковок более 150кг 08Х18Н10Т для АЭС АККУЮ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 17:00 GMT +313.08.2020 17:0013.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008401Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок более 150кг 08Х18Н10Т для АЭС АККУЮЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2020 17:0013.08.2020 17:0013.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008401Дата и время вскрытия заявок Поставка поковок более 150кг 08Х18Н10Т для АЭС АККУЮЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.202005.12.2020 14:0005.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008401Подведение итогов не позднее Поставка поковок более 150кг 08Х18Н10Т для АЭС АККУЮЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поковок более 150кг 08Х18Н10Т для АЭС АККУЮ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/881645/name/605d6b1fb33b40.27291209

    26.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поковки"

    Кол-во:

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